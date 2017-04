热点聚焦：伯南克在民间餐会上畅谈低利率前景

路透纽约/波士顿5月16日 - 前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克参与多场索费25万美元的晚餐餐会,部分与会人士表示,伯南克比他在担任美联储主席期间更明确地表示,他预期宽松货币政策及低于正常水准的利率水平将持续运行好一段时间。

伯南克刚在1月卸下美联储主席职务,他已经预言美联储仅会非常缓慢地升息,升息时点可能远远落后于许多人的预估,因金融危机及经济衰会之后,劳动市场还有很大改善空间。

上述的讨论内容不单来自于参与餐会者,同时也来自于那些听到与会人士二手传播的人;在这些过去几周内举办的餐会中,对冲基金经理等等人士愿意支付约25万美元,来向伯南克讨教一些问题,餐会是以圆桌会议的方式举办。

只要不论及美联储机密事项,伯南克在公开和私人场合都可以毫无限制地表达看法。对于在这些私人场合的谈话,伯南克拒绝置评。

对于和伯南克对话的需求显示,许多华尔街的高管及投资人都认为,伯南克对于未来数月甚至数年美联储的动向有着独到的洞见,因而准备拿出大把钞票以私下取得这些观点。

据消息人士表示,在一场纽约餐会上,至少有一名宾客的感觉是,现年60岁的伯南克并不预期,在自己有生之年,美联储指标利率--联邦基金利率会回升到4%左右的长期平均水准。

伯南克卸任时间及退休后演说vs美国10年期公债收益率走势:

在伯南克主导下,2008年年底金融危机肆虐时,美联储将联邦基金利率降至近零。美联储自此之后一直维持利率不变,期以刺激美国经济加速反弹。

伯南克在餐会上表示,美联储一直希望达到通胀率2%的目标,并表示这未必是一道上限,这番说法让另一名宾客大受震撼。

“他这么说真是惊人,”这名宾客在他的笔记上写着。“真的是这样吗?”路透所看到的笔记显示。

这些消息人士要求匿名,因为这些晚宴为私人餐会,他们未获授权公开讨论内容。

安排及宣传伯南克演讲活动的华盛顿演讲人事务所(Washington Speakers Bureau),并未回覆访问电话。

**离职FED后低调行事**

伯南克担任了八年的美联储主席,于今年1月末离职。此后,他进入华盛顿著名的智库布鲁金斯学会(Brookings Institution),获得了一个显要的职位。

在离开美联储后的第一个月里,伯南克刻意保持低调,直到3月4日才在阿布扎比的一个银行界会议上发表离职后的首个公开演讲,并获得25万美元的演讲酬金。伯南克去年担任美联储主席时的年薪资为199,700美元,可以说,伯南克在过去几个月里应该已经多次挣得比年薪资还要高的收入。

相比之下,伯南克的前任--格林斯潘要显得积极得多。格老在离开美联储后仅一周,就在雷曼兄弟主办的一场民间晚宴活动上发表演讲。

据闻格老该次出场费也是25万美元,而且当天格老还与日本一些投资者举行了一场不公开的电话会议,据称收入约是演说的一半。这两场活动都遭到了指责,称这让那些花钱多的投资者获得了更多优势,使那些无法接触到格林斯潘的投资者处于劣势。

伯南克是在接近3月末的时候开始出席私人晚宴活动,大约是在他离开美联储约两个月之后。

“对于那些曾在华盛顿担任要职的大人物而言,这种行事很常见。”法律公司Wiley Rein LLP的合伙人Jan Baran说道,“伯南克获得酬劳...是基于分享他的智慧和预测,并且料应当是避免对美联储施加他的影响力。” 他表示这种情况将继续,直到伯南克的见解“不再被视作有洞察力了”的那一天。

**与叶伦的联系**

消息人士说,民间投资家与伯南克聚会的基准价码是25万美元,如果想把他从华盛顿的家中请到外地,则价格更高,不过随着他参加的活动越来越多,价钱回落了一些。回落的幅度暂时还不得而知。

众所周知,他和他的继任者叶伦关系很近,不免让人觉得他应该知道美联储现在是怎么想的,毕竟离开那里才几个月嘛。现在正值特别敏感时期,叶伦正忙于结束一场有史以来规模最大的货币刺激尝试--投资者如果能知道美联储下一步怎么走,就会更占便宜。

与之前其他媒体报导一样,对冲基金方面出席宴会的包括Tudor投资公司的Paul Tudor Jones和Greenlight Capital的David Einhorn。其他人还包括Fortress投资集团的Michael Novogratz以及Glenview Capital的Larry Robbins。所有人均拒绝对路透发表置评。

对冲基金经理David Tepper曾经在2013年狂挣35亿美元,名列业内收入最丰厚的投资者。他在本周一次行业会议上表示,他参加了这次民间投资者与伯南克的聚餐会,并向他提了一些问题。但他表示并未充分利用这些消息,这个失误让他现在想来还很后悔。“我把那笔交易弄糟了,”他说。

在同一次会议上,Fortress的Novogratz称,许多对利率和汇率大幅波动进行押注的对冲基金忽略了伯南克在宴会上的一个暗示,没有买进年期较长的美国公债。

伯南克作为美联储主席的最后一次重大行动是在12月宣布,计划逐步结束联储的大规模刺激举措。这项举措就是又名“量化宽松”的购债计划,应该在今年秋季结束。

随之而来的是债券市场的一波抛售,因很多投资者相信美联储会相当迅速地上调利率。指标10年期美国公债US10YT=RR收益率当年收在略高于3%的水准,为2011年夏季以来最高。

不过,出乎很多人意料的是,债市今年强力反弹,10年期券收益率跌了0.5个百分点。之所以发生这一变化,是因为越来越多投资者开始相信伯南克曾与聚餐者一同分享的一个观点:经济中仍有太多闲置产能,以至于无法支持加息。

“人们尽可以觉得他们让他额外对自己说了一些什么,但他从来没说过,”一位参加过其中一次宴会的人士说。

**“我们”美联储**

消息人士指出,从3月以来,包括摩根大通(JPM.N)及券商BTIG等多家金融机构,已经为旗下客户主办至少四场伯南克演讲餐会。餐会地点包括纽约曼哈顿的Eleven Madison Park餐厅及Le Bernardin餐厅,这两家餐厅的四道菜套餐定价135美元。消息人士表示,预计还有更多类似餐会。

摩根大通及BTIG皆拒绝置评。

出席餐会的投资人向伯南克提出各种问题,从美联储将如何缩小高达4.3万亿(兆)美元的资产负债表,到去年9月美联储究竟为何不愿开始缩减购债规模,一反外界普遍预期。

根据多数与会人士的讲法,伯南克直言不讳,有时很咄咄逼人,为自己带领美国经济走过数十年来最严重景气衰退的八年成绩提出辩护。他常用“我们”来形容美联储,但他也小心翼翼避免与现任美联储主席叶伦的公开谈话唱反调。叶伦自己也强调,就业市场离完全复元还很远。

今年3月,在叶伦接任后的首次政策声明中,美联储表示,即使在达成就业及通胀率的目标后,联邦基金利率或许仍需要维持低于平均水准。

一次在晚宴桌上与投资人交谈时,伯南克辩称,基于财政收紧、金融市场紧绷及美国生产力下跌等因素,这些都显示,未来很长一段时间,实质利率都将会低于一般认为的正常水准。

根据欧洲美元利率期货市场的交易行情,最近几个月投资人已经降低对未来几年升息的预期;以目前行情来看,投资人预期联邦基金利率2022年之前不会回升到4%。不久之前的去年9月,期货市场还预期2018年年底前会回升到4%。

在这些餐会上,伯南克也辩称,如果升息造成的金融状况紧俏有可能损害经济,美联储将会希望延后升息。根据消息人士表示,伯南克还强调,在决定政策时,金融稳定疑虑将会获得更正式的考量。

美联储升息的确切时点,关系到许多对冲基金经理人的庞大押注部位,对这些经理人而言,与伯南克共餐不仅是满足虚荣心,一部份也是为了专业工作所需。

今年1-4月,美国对冲基金平均报酬率只有0.9%,其中3月及4月连续呈现亏损,许多顶尖经理人已经惴惴不安。(完)

