伯南克与市场的对峙：谁会先退让？

撰稿 Pedro Nicolaci da Costa 编译 张明钧/李爽/徐文焰

路透华盛顿6月20日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克与全球金融市场玩起了具有高度潜在危险的谁是胆小鬼游戏，他的一番将撤回庞大刺激计划的谈话让金融市场急转直下。

伯南克周三在记者会上坚守其立场，提出了今年稍晚开始陆续减少每月850亿美元购债规模的计划细节。在此同时，他强调美联储此举不是完全终止对经济的政策支持，也不是马上开始升息的讯号。

然而全球金融市场心中所想完全是此后利率恐将只有走升一途，做出的回应也相当明确：全球所有资产类别皆遭逢抛盘，特别是股票及公司债这类高风险有价证券。新兴市场受创尤深。

美联储认为，只要将资产负债表规模维持在3.4万亿(兆)美元的庞大水准，应足以刺激经济。但在市场的眼中，美国公债失去了一大买家，意味着市场流动的资金将减少。

“美联储基于其简单化的模型相信减少购债不是紧缩政策，但这的确是紧缩政策，”法国巴黎银行首席北美分析师Julia Coronado表示。“美联储的讯号显示其倾向于降低宽松规模，暗示利率低档已经过去。投资人正提前反应美联储的作为，当下将要逢高出脱，而不会逢低买进。”

曾在美联储任职的Coronado表示，“这是一个典型的转变。”

如今问题在于市场必须跌到什么程度、从而对美国经济复苏造成的伤害足以迫使美联储从新评估。由于伯南克意外提出了详细的计划，看来要扭转美联储立场并不容易。

就连避险资产类别也无法幸免于抛盘。指标美国10年期公债收益率(殖利率)触及2.47%，创下2011年8月以来新高，且自5月初以来已经上涨超过0.75个百分点。

作为抵押贷款利率指标的公债收益率迅速上扬，让部分分析师担心这恐将毁掉近期美国房市的景气扩张。随着30年期抵押贷款利率探向4.2%，抵押贷款申请件数已然减少。房市相关类股周四遭逢惨重打击。

从美联储发出的讯息中透露的一个问题或许在于，决策者对于可以如何大胆应用货币政策工具过于自负。

为了将借款成本维持在低档，美联储承诺只要通胀仍得到控制，在失业率至少降至6.5%之前都将维持隔夜拆款利率在近零水准。目前美国失业率为7.6%。

多位分析师认为，由于中长期利率体现的是对短期利率走势的预期，这样的政策指导原则已经是各国央行所能动用的超强力工具之一。

**经济成长信号喜忧参半**

楼市复苏势头迄今依然稳固，周四公布的成屋销售数据就证明了这一点。数据显示，5月成屋销售年率为518万户，为2009年11月以来最高，售价较上年同期增长15.4%。

楼市复苏扶助消费者信心上升并提振支出，但分析师担心，买主可能对进入刚刚有些生气的楼市感到恐惧。

另外，制造业显示出表现不一的迹象，政府支出前景仍然偏紧，令经济面笼罩大量乌云。

美联储称，若对美国经济的预估成为现实，其将坚持其计划。但其似乎在降低成功的门槛。

根据美联储的预估，在可预见的将来，失业率可能仍维持在很高水准，通胀率维持在很低水准。那么官员们为何如此愿意给市场拆台呢？

“市场忽略了关键的‘如果’经济在下半年对刺激举措做出正面回应。我对此非常关切，”Robert W. Baird的首席投资策略师Bruce Bittles表示。

在本周的美联储会议之前，分析师曾有不少怨言，认为伯南克上月底发出彼此矛盾的讯号加剧了市场波动。不过伯南克周三的澄清却引发市场大跌，暗示投资者真正担心的是美联储在经济准备好之前就撤走刺激举措。

伯南克可能是希望在明年初任期结束前安排好结束购债的计划，以帮助他与继任者的顺利交接。

**偏温和表态暂被市场忽略**

伯南克并非不折不扣的政策强硬派。毕竟，即便他已制定了撤除刺激举措的时间表，但他也宣布了美联储在这一问题上的重要策略转变，此举本应有助于缓和市场的忧虑。

“大多数人目前预期，(美联储政策)委员会在货币政策正常化的过程中不会抛售机构抵押支持债券(MBS)，”伯南克称。

他还强调，即便失业率已降至6.5%，央行在决定何时升息时也将保持耐心，表示(失业率达标)不会“自动”引发政策收紧，而且作为调整门槛的失业率水平可能进一步调低。

但这看起来还是很遥远的事情，几乎不会影响到关注短线走势的市场。

“市场无疑认为，利率很有可能上升，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson说，“联储认为缩减刺激举措只是略微松开油门，而不是收紧货币政策...而不少投资者都想提前采取行动。”(完)

(译文审校 郑茵/石冠兰)

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