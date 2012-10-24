伯南克或不谋求再次连任--纽约时报

路透10月23日电---据纽约时报报导称,美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克曾对密友表示,即便奥巴马赢得11月6日的总统大选,他可能也不会接受第三个任期了.

共和党总统候选人罗姆尼已表示,如果他赢得大选将不会谋求让伯南克连任.伯南克作为美联储主席的任期截至2014年1月.

伯南克一直拒绝公开谈论是否会接受再一个四年任期.他最初由前总统布什任命为美联储主席,後由奥巴马再度任命.

"我非常专注于我的工作,关於我的个人计划,我无法透露任何决定或信息,"他上月在美联储公布新一轮购债方案後召开的新闻发布会上表示.

美联储和白宫均拒绝评论.

美国财政部长盖特纳已经明确表示打算年底离职.

纽约时报专栏作家Andrew Ross Sorkin写道,前财长萨默斯或将是奥巴马替换伯南克名单中的头号选择,尽管他不善于团队合作的声誉可能对他不利,.

Sorkin在专栏中还提到更多的人选,包括美联储副主席叶伦,白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger),甚至盖特纳.

布什总统时期担任白宫经济顾问委员会主席的哈伯德(Glenn Hubbard),据称是罗姆尼最可能任命的美联储主席或财政部长人选.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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