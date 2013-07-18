伯南克：美联储对缩减买债规模采取灵活态度

* 美联储预计将削减买债规模，但不是按照预设的进程

* 伯南克称最终升息的周期将是逐步推进的

* 伯南克称联储在必要时可扩大买债规模

* 受其言论推动，美国股市、债市和美元上扬

路透华盛顿7月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。

伯南克坚持其在上个月首次提出的缩减买债规模的时间表，但同时强调任何事情都是可以改变的。

伯南克对众议院金融服务委员会称，“我们的资产购买计划取决于经济和金融情况的发展，但它们不会是按照预设的进程。”

根据他在6月19日给出的计划，只要经济复苏一如预期，美联储就可能在今年稍晚开始缩减每月的买债规模，并在2014年中期前完全终止。

周三他没有偏离上述政策指引，但表示，如果经济形势改善速度快于预期，当前每月850亿美元购债计划的削减步伐也可能“有所加快”。另一方面，若就业市场前景恶化，或通胀水准看似不会升向美联储2%的目标，那么刺激政策“可能持续更长时间”。

“实际上，委员会在必要的时刻准备好采取所有工具，包括在一段时间内增加购买速度，以便在物价稳定的情况下恢复就业最大化，”伯南克称。

伯南克的讲话温和提振美股，公债走高。美元兑欧元和日圆亦上涨。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。“伯南克在政策方面给自己留下很大回旋余地，非常明智。”

伯南克的美联储主席任期将在明年1月结束，如果届时离任，那么这将是其任内最后一次在国会发表关于美联储半年度货币政策报告的证词陈述。许多人预期他将如期离任，而且他的工作表现赢得了许多国会议员的赞扬。

在伯南克执掌美联储期间，美联储自2008年12月以来一直维持隔夜利率在近零水准，并通过购债计划将资产负债表扩大了两倍以上，达到约3.46万亿(兆)美元。美联储实施购债行动，旨在拉低较长期借款成本并刺激投资和就业。

**安抚市场**

伯南克上月提出美联储计划削减所谓的量化宽松，引发全球市场出现一次短暂但剧烈的下跌。随后伯南克和其他美联储官员纷纷表示，在结束购债之后也会维持近零利率很长时间。

伯南克承认，上月提及缩减量化宽松的一个动机是为了防止金融市场产生泡沫。许多分析师先前就揣测，这是其中的重要原因。

尽管美联储结束购债计划的那天可能已不遥远，但伯南克重申，只要通胀仍受控，近零利率政策就至少要持续至失业率降至6.5%。目前美国失业率为7.6%。

他还指出，美联储将密切观察失业率下降原因，判明其是受招聘增加还是求职者人数下降推动的结果。如果是后一种情况，美联储在加息前要更有耐心。

他说，加息周期将是循序渐进的过程。

“我们在资产购买方面准备根据数据表现做出灵活反应，但了解我们整体政策仍将保持非常宽松这一点很重要，其中包括利率政策，”伯南克指出。

伯南克此次国会作证令期货市场交易员将美联储加息时间预期推后至2014年12月，此前预期为2014年10月。美联储上月表示，19位决策者中有14位认为，等到2015年某个时间点加息比较合适。

对于购债计划，华尔街分析师预计美联储将在9月的会议上决定开始缩减购债。

在谈到美联储资产负债表膨胀问题时，伯南克指出，美联储将长时间持有其购买的政府公债，并将把出售公债所得收益重新投资，以免资产负债表快速萎缩。

**经济温和复苏**

部分美联储官员一直忧心低通胀率，而且在通胀率加速上涨前对缩减购债计划犹豫不决。目前央行青睐的通胀率指标仍较其目标水平低了整整一个百分点。

伯南克重申，他认为暂时性因素似乎正在抑制物价上涨，不过他称，央行官员意识到极低的通胀率加大通缩风险，而通缩可能会打压经济增长。

周二公布的上月通胀率数据上升，而且近几个月的招聘势头一直较为强劲。

然而，周三美国政府公布的数据显示，6月房屋开工年率跌至10个月低位。此外，6月零售销售表现疲弱，而且第二季国内生产总值(GDP)增长环比年率料仅为1%左右。这令美联储官员面对的经济形势好坏参半。

伯南克称，经济继续温和复苏，得益于楼市总体走强帮助就业市场逐步改善。周四伯南克将继续在参议院金融委员会发表证词。

他还重申，美联储认为经济面临的风险自秋季以来已经有所减弱。

但他称税率上调以及联邦支出减少，对美国经济的拖累可能大于预期，且海外经济形势恶化可能会冲击国内市场。

伯南克说到，“经济仅是温和复苏，依然易受到意料之外的震动冲击，包括全球经济增长慢于当前预期的可能性。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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