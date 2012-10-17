《热点透视》伯南克的东京演讲堪称荒谬

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记者 Andy Mukherjee 编译 石冠兰

路透新加坡10月15日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克在他的亚洲之旅发表了一次冒昧断言.在东京的一次演讲中,他声称发达国家的印钞举措并非新兴经济体资本流入洪潮的主要推手,而且这些国家还是西方需求增强的净受惠国.如果他的论断正确,那抱怨美联储量化宽松举措的亚洲央行各总裁在今年感恩节倒应该给伯南克寄一些好东西.

从菲律宾到俄罗斯的各国政要都明白为什麽发达国家在已经将利率降至零水位後,还要被迫印钞.但这并不意味着他们喜欢任由资本一路涌向本国.升息以抑制投机及平抑通胀只会使形势更糟,因为高收益率将吸引更多短期外国资本.

然而,伯南克却认为新兴市场当局是受幻觉影响.他表示,发达经济体货币政策与全球资本流动的关联"比有时候断言的要松散得多".过去几年投资者信心的改变,在决定资本流动方面有重大影响,这一转变主要源自欧债危机.

投资者的看法无疑重要.然而,伯南克援引的一份国际货币基金组织(IMF)研究实际上恰恰削弱了他的论证:该研究显示,美国实际利率升高1个百分点,会使得新兴市场资金汹涌的可能性降低3个百分点.伯南克给新兴市场政府的建议是允许本币升值.但很难想见出口依赖型国家,尤其是亚洲国家会在全球需求如此疲软之际进行这样的调整.

伯南克声称发达国家印钞对新兴经济体的净影响或为正面,他所持的论据看似要稳固一些.因美国陷入深度衰退将意味着全球受牵连.

但这一论点无法被驳倒乃是因为,在没有量化宽松的情况下,无法准确描绘出世界将是何种状况.尽管美国国内生产总值(GDP)可能降低,但油价也可能降低,这是许多新兴市场决策者极为关切的.在东京的演讲中,伯南克甚至没有承认印钞或推高油价的可能性.很难说伯南克这次演讲在赢得持怀疑态度的听众方面有多大作用.(完)

--译文审校 高琦

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