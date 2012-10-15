伯南克否认美国刺激政策损害新兴经济体

美联储主席伯南克周日表示，没有明显的迹象显示，美联储高度刺激性的货币政策损害了新兴经济体，为在中国、俄罗斯和巴西引发忧虑的政策进行辩护。伯南克称，美国经济增长也会提振全球经济。批评人士称，美联储非常规政策令美元贬值，新兴国家货币升值，损害後者出口能力。路透