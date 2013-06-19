伯南克称美联储今年或缩减刺激计划

2013年6月19日，美联储主席伯南克在华盛顿美联储会议后参加新闻发布会。 REUTERS/Jason Reed

* 美联储称经济成长和就业市场的风险自秋季以来已经减轻

* 贝南克表示，美联储可能在2014年中前结束购债

* 两位官员持异议，布拉德担心通胀太低

路透华盛顿6月19日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

伯南克确认美联储趋向缩减每月850亿美元的购债规模，证实了投资者的担忧，推动美国股市和债市大幅下挫，令指标公债收益率升至15个月高位。

伯南克表示，美联储预计经济温和成长将带动就业市场进一步好转，同时经济成长面临的阻力也缓和。他还指出，决策者预计通胀将升向美联储2%的长期目标，并认为最近CPI较低的部分原因为临时性因素导致。

“委员会预计，在今年稍晚时间放慢购债速度将会是比较适宜的做法，而且如果随后的数据仍然与我们目前的经济预测大致相符，明年上半年我们将继续审慎地削减购债规模，在明年中期前后结束购债，”伯南克表示。

他认为，到购债计划结束时，失业率应由目前的7.6%降至7%左右。

在谈及政策改变时伯南克亦说道，多数联储高层官员相信，在决定收紧货币政策时，联储应继续持有通过非常规货币刺激措施买入的抵押支持债券。

他在新闻发布会宣布了美联储的声明，联储决定继续实施每月购买400亿美元抵押支持债券和450亿美元长期美国公债的计划，以此作为压低利率并促进就业的举措之一。

美联储在结束为期两天的政策会议后发表评估，其对经济面临风险的看法比5月上次会议后更加乐观。“委员会预计经济和就业市场前景的下滑风险自秋季已经降低。”

美股标准普尔500指数.SPX周三收低近1.4%，美国10年期公债收益率(殖利率)触及2012年3月以来最高位2.33%，美元亦走强。

伯南克强调称，即使放缓购债速度，亦将支撑经济，而决定开始撤走刺激措施还是很遥远的事。他补充称，最终升息亦将逐步进行。

“美联储确实计划今年稍后缩减购债规模，希望在明年夏季完成。伯南克希望告知人们，缩减购债规模并不一定是紧缩政策，但市场可能不这样认为，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk称。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治再次反对美联储扩大对美国经济的支撑力道，表示担心这或将引发金融失衡，并损及美联储保持通胀受控的目标。

但令人意外的是，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德指称，美联储应更强烈暗示保持刺激措施的意愿，以守卫2%的通胀目标。

**利率料到2015年才会上调**

美联储自2008年12月来一直维持隔夜利率在近零水平，同时还通过购债将资产负债表规模扩大到3.3万亿(兆)美元左右。

美联储周三重申，如果通胀率前景仍然维持在2.5%以下，将等到失业率降至6.5%或以下才有可能加息。

伯南克明确表示，设立的这个门槛仅仅是考虑加息，并不一定会真的加息。在最新的季度预估中，19位美联储决策小组成员中有14人认为，等到2015年某个时间点加息比较合适。

美联储大幅下调个人消费支出(PCE)物价指数预估，认为今年PCE涨幅仅为0.8-1.2%。但美联储认为通胀率到2014年将回到1.4-2.0%水平，到2015年将回到1.6-2.0%。

低通胀率能令美联储延长维持低利率的时间，如果通胀持续偏低或进一步下滑，美联储甚至可能实施更多货币宽松措施。

美联储小幅上调经济预估，预计明年第四季失业率平均为6.5%-6.8%，2015年第四季平均为5.8%-6.2%。

联储预测美国经济明年增幅在3.0%-3.5%之间，2015年为2.9%-3.6%。

分析师估计美国经济今年第二季成长略有放缓，因政府紧缩开支和提高税收，此外最近的经济数据也好坏不一。

美联储重点推动成长的就业市场在5月取得稳步改善，新增就业岗位17.5万个。但美国制造业却受到海外需求疲弱的冲击，而且本已低于美联储目标水准的通胀率进一步降低。

5月消费者物价指数较上年同期上升1.4%。但最新公布的4月个人消费支出(PCE)物价指数同比仅升0.7%。(完)

(编译 李爽/郑茵/于春红/梁睿雪 审校 王丽鑫/徐文焰)

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