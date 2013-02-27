（修正）伯南克称美联储刺激政策收益明显 淡化潜在风险

(更正:倒数第二段"发表政策"为错别字,应改为"发表证词",另调整该句的措辞)

* 美联储了解购债的风险,但好处明显

* 伯南克对预算削减的影响发出警告

* 伯南克对刺激政策的辩护帮助支撑股市

路透华盛顿2月26日 - 美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席伯南克周二在国会对美联储的货币刺激政策进行了有力的辩护,这缓解了金融市场对美国可能提前撤出购债计划的担忧.

伯南克称,美联储政策制定者们知晓经济刺激政策可能带来的风险,包括可能引燃通胀或催生资产泡沫.

但伯南克在美联储货币政策半年度报告的证词中表示,这些风险目前似乎并不严重,而且美联储拥有及时退出货币刺激政策所需的所有工具.

"我们并不认为刺激举措使部分金融市场冒险意愿增强所带来的潜在成本,超过了促进经济更强劲复苏,使就业更快速增长所带来的裨益."伯南克对美国参议院金融委员会表示.

伯南克敦促国会议员避免将于本周五生效的大规模自动减支,他警告称,自动减支,加之稍早开始实施的加税将对美国经济复苏构成"重大障碍".

上周公布的美联储1月29-30日政策会议记录显示,一些官员认为债券购买计划存在一些潜在风险,也许有必要在就业增长加快前就减少购债规模或结束该计划,这些发言引发股市的大幅抛售.然而,另外一些官员辩称,过早停止购债会带来危险.

伯南克似乎支持后者的观点."一般而言,购买资产以及政策宽松的好处十分明显,"他同时提到房地产和汽车行业的改善.

"当前这种形势下没有万无一失的做法,"他说,"什么都不做的风险同样很大.因此,我们尝试尽可能平衡这些问题."

**政策不会很快出现转向**

伯南克的证词,再加上优于预期的楼市和消费者信心数据,帮助减轻了美国股市对欧债危机的不安,道琼工业平均指数.DJI收高将近116点或0.8%.

"归根结底,伯南克的讲话暗示刺激政策不会很快出现转向,"Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示.

共和党参议员Bob Corker尖锐地问到,美联储的宽松货币政策是否为全球性货币贬值推波助澜,是否为通胀埋下祸根.对此伯南克的回答毫不含糊.

"我应对通胀的表现是二战后联储主席中最好的,"他反击道,"我们没有参与货币战争."

民主党则利用伯南克的讲话为己方观点助阵,即削减预算将对经济造成严重影响,而共和党则倾向于减税.

该委员会的新成员--民主党人Elizabeth Warren在银行业问题上向伯南克施压,称那些被认为是太大而不能倒的银行借贷成本更低,相当于获得了隐性补贴.

伯南克则表示,多德-弗兰克金融改革法案赋予了监管者更多权力化解问题金融机构的影响,这个问题不再令人担忧.

伯南克称,"补贴来自市场对政府会在这些企业出现问题时施以援手的预期.这些预期是不正确的."

**有关削减预算的恳求**

伯南克罕见地就财政政策发表直接评论,警告道即将在本周稍晚生效的削减支出会威胁到本已面临挑战的经济成长.

"国会和政府应该考虑用能令联邦赤字在短期内逐步减少,但长期来看规模较大的政策,来取代这种骤然生效且前期规模大于后期的节支措施.

美国第四季经济成长戛然停止,但今年的增速料约在2%左右甚至更高.失业率居高不下,1月失业率为7.9%.

伯南克称失业率是个痛处,可能会带来长期影响.他周三还将在众议院一委员会发表证词.

"高失业会带来高额代价,不仅给失业者及其家庭带来困难,也给整体经济的活力和生产潜力造成伤害,"伯南克说.(完)

(编译 兰秀卷/郑茵/张狄/梁睿雪; 审校 张涛/程琳/王洋)

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