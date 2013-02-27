伯南克称美国失业率到2016年才会降至6%

* 伯南克称失业率在2016年以前不会降至6%

* 伯南克试图安抚对联储政策风险的担忧

* 联储政策路线在内部获得"明显多数"的支持

路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周三再次为联储大力放松货币政策辩护,称美国失业率在数年内不会降至更为正常的水平.

伯南克连续第二日出席国会听证会.他淡化了联储内部出现分歧的迹象,表示量化宽松政策在联储高层得到了"明显多数"的支持.

一位议员向伯南克问及美国经济何时才能创造足够的工作岗位,将失业率从目前的7.9%拉低至6%,即联储长期预估目标区间的高端.

伯南克对众议院金融服务委员会表示,"比较合理的预期是还需要三年时间,预计到2016年前后降至6%."

另外,与周二对参议院金融委员会做证词陈述时一样,伯南克也驳斥了有关美联储宽松货币立场可能助燃资产泡沫或通胀的看法.

他说:"我们觉得经济尚有一点产能过剩.我不认为经济过热."

伯南克的表述再度鼓舞了金融市场的士气.他给出的将继续推行刺激举措的信号,再加上企业投资计划数据强劲,均推动股市连续第二日上涨.

Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss称:"他将在很长一段时间里继续挹注流动性."

美联储为应对2007-2009年的金融危机和深度衰退,曾把官方实质借贷成本降至零水准,而且买入了逾2.5万亿(兆)美元的抵押贷款支持证券和公债,来将长期利率维持在低位.

1月美联储以11-1票通过目前所实施的每月购买850亿美元债券的政策.然而,上周公布的会议记录显示,在那次会议上,许多官员对美联储政策路径带来的风险表示担忧.

伯南克辩称,联储超宽松货币政策对当前的经济复苏至少做出了部分贡献,即便增长仍然脆弱,并受到美国政府削减支出迫近的威胁.

他并认为目前制定的减赤短期计划对经济不利,即便计划旨在降低政府债务水平.

伯南克称,"我还是担心对就业的短期影响.不会完全实现你预期中的收益,因为若经济因此放缓,就会损及政府收入并意味着减赤规模会不及预期."

众议院金融服务委员会的一些共和党议员称,他们也对联储的行动感到担心.

该委员会主席Jeb Hensarling称:"从边际效益递减的角度看,联储的非常规策略制造了很高的风险.如果联储不能适时适量地削减资产负债表规模,我们可能会看到另一场深度衰退、通胀高企或利率大幅上升."

伯南克试图安抚议员们的这些疑虑,即美联储深陷非常规政策区域,退出可能带来很多问题.

伯南克承认联储面临史无前例的任务,但称联储拥有合适的退出工具,并称这些举措在其他国家已得到了测试和使用.(完)

(翻译 张荻/兰秀娟 审校 徐文焰/程琳)

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