伯南克：现在称美国经济成功复苏为时过早

美国联邦储备委员会（FED）主席伯南克周二在罕见公开访问中告诉ABC新闻，现在宣称美国经济取得胜利还为时过早，他并警告勿因前景转佳而在制定政策上感到自满。被问及是否考虑进一步行动刺激增长时，他表示联储不会排除任何选项，但未暗示即将推出另一轮购债计划。路透