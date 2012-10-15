伯南克否认美国刺激政策损害新兴经济体

分析：页岩油生产成本五年来首次上涨 因油服公司调价和通胀
路透2月17日 - 2017年美国页岩油生产商将面临五年来生产成本的首次上涨，因石油生产活动增加，能源服务公司上调费用，以从油价上涨中分得更大份额的利润。
路透东京10月14日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克周日表示,没有明显的迹象显示,美联储高度刺激性的货币政策损害了新兴经济体,为在中国、俄罗斯和巴西引发忧虑的政策进行辩护.
在直言不讳地要求某些新兴国家允许本币升值的同时,伯南克还称,外汇干预刺激了不利於稳定的外资流入,但他并未具体指名中国.
"必须明白币值低估的好处及不受欢迎的资本流入问题同时存在--你不能只要一个而不要另一个,"伯南克在东京称.
伯南克总是为美联储行动在国内遭遇批评而进行辩护,国内批评人士认为该央行维持利率在近零水平,同时扩大资产购买计划规模的政策损害了储户,并给未来带来通胀威胁.
不过伯南克在东京讲话时,对国外的批评进行辩解,称美国经济增长也会提振全球经济增长前景,回击巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)等给美联储最新激励政策贴上的"自私"标签.
批评人士称,美联储非常规政策令美元贬值,新兴国家货币升值,损害他们出口的能力.
"发达国家的宽松政策对新兴经济体带来的净成本尚不完全清楚,"伯南克在日本央行和国际货币基金组织(IMF)举办的一次活动中称.这次讲话为非公开,美联储向媒体提供了讲话稿.
伯南克还旧话重提,称若新兴经济体停止干预,允许本币升值,将帮助避免他们的金融系统受到外部压力.
"在浮动汇率制下,完全独立的货币政策以及必要时的财政政策,将可以用来抵消本币升值对增长的负面影响,"伯南克称.
美联储上月宣布了一项开放性债券购买计划.美联储每个月将购买400亿美元抵押贷款支持债券.
"该政策不仅帮助增强美国经济复苏,而且通过提振美国支出与成长,也会支持全球经济,"伯南克表示.
**友人还是敌人**
2010年美联储祭出第二轮量化宽松举措时,全球多国财长指责美国此举是在以邻为壑.
第三轮量化宽松举措面对的批评虽然较此前温和,但也很强烈.
巴西财长曼特加周五在东京向188个成员国称,此政策"很自私",而且损害了新兴经济体,不仅是窃取了新兴经济体的出口份额,而且刺激了不利於稳定的资本流动和汇率波动.
"发达国家不能期望把摆脱危机建立在损害新兴经济体的基础上,"他向IMF管理委员会称,"举例来讲,巴西将采取一切必要举措,避免由此带来的不利影响."
IMF总裁拉加德周日称,美联储、欧洲央行和日本央行采取的激进举措,是"朝正确方向采取的重大政策行动".
但她指出这些政策在其他地区产生负面影响,并号召各国央行加强对话和合作.
"多个发达经济体所推行的宽松货币政策,可能会使大规模短期资本流入新兴经济体,"她说,"这可能...导致(经济)过热,催生资产价格泡沫并加剧金融失衡."
美联储政策的国内外批评人士称,刺激政策不会提振美国经济,而且有可能导致通货膨胀.
新华社援引中国央行行长周小川在央行杂志中的撰文称,长期而言各家央行应考虑吸收向市场挹注的过剩流动性,消除通胀压力.
俄罗斯亦对情势感到担忧.
"依我看,所有的一切都是盲目而为,没有考虑到後果,"俄罗斯财长Anton Siluanov对记者表示.
**QE3不是万灵药**
伯南克强调称,预计未来几年美国的通胀率将处於美联储2%的目标位下方.
他亦承认QE3"不是万灵药",并认为,第三轮债券购买计划的开放特质使该计划更具灵活性,应会使人们对美国经济成长加快更有把握.美国第二季经济增长年率仅为1.3%.
"金融情势缓解,公众信心更足,应会在未来几季帮助促进经济和就业更加快速地成长,"伯南克称.
为应对2007-2009年的金融危机和严重的经济衰退,美联储把官方利率降至接近零水准,而且购买了大约2.3万亿(兆)美元的抵押贷款支持债券和美国公债,来试图刺激支出和提振就业.
美国就业增长仍低迷,但9月失业率降至7.8%,为近四年来的最低位.
对伯南克来说,对该国经济有利的,最终亦会惠及全球.
他说,"对美国货币政策国际影响力的评估,应适当考虑这一政策对全球经济成长和稳定的有利影响."(完)
--编译/审校 许娜/王丽鑫/兰秀娟/隋芬/艾茂林
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