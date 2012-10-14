伯南克称美国刺激政策亦有利於全球经济增长

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透华盛顿10月14日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)主席周日否认美国高度刺激性的货币政策损害新兴经济体,称美国经济增强也会提振全球经济前景.
上月美联储宣布一项开放式的购债计划.
"该政策不仅帮助增强美国经济复苏,而且通过提振美国支出与增长,也会支持全球经济,"伯南克表示.
"金融环境放松和公众信心增强,应该在未来几个季度促进经济更快增长和就业更快增加,"伯南克表示.(完)
--编译 张涛;审校 王丽鑫
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