美联储主席对美国经济复苏看法谨慎

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
* 伯南克称美国就业市场离正常状态很远
* 证词基调温和,但未明确暗示进一步放松政策
* 油价可能暂时推升通胀并损害支出
* 敦促国会采取行动,避免2013年面临"财政悬崖"
路透华盛顿2月29日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席伯南克周三对美国经济看法温和,给认为最近乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.
伯南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.
但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望,他们本以为他会暗示要推出更多刺激举措.
"就业市场离正常状态很远,"伯南克表示,"持续改善...可能需要最终需求和生产出现更强劲的成长."
近几个月美国失业率快速下降,1月已由8月的9.1%降至三年低点8.3%,这已经让无论是美联储内还是外界的分析师颇感意外,因经济表现相对疲弱.
去年的经济增长率仅为1.7%,不过第四季当属表现最佳的一季.
"过去一年失业率的下滑速度比预想的要快一些,因同期的经济增长大体仍维持在甚至是低於较长期趋势,"伯南克对众议院金融服务委员会说道.
伯南克对经济前景的谨慎,累及道琼工业指数跌至13,000点关口下方,周二曾收於该点位之上.市场对经济积蓄动能的乐观看法,一直以来激励股价大步向前.
尽管伯南克证词基调温和,但未明确暗示第三轮量化宽松的可能性亦损及公债价格,推高美元.金价大跌3%,创下两个半月来单日最大跌幅.
"伯南克暗指美联储对第三轮宽松货币政策尚无明确方向...这令投资者失望,"纽约Decision Economics的Cary Leahey说道.
本月稍早美联储公布的1月会议记录暗示,只有经济前景恶化,才会同意增加购买公债.
美联储周三在褐皮书中称,自年初以来经济在温和扩张,一些地区的招聘小幅增加.
**美联储承诺维持低利率**
为刺激经济,美联储在2008年将基准利率降至近零水准,并已购入2.3万亿(兆)美元公债.
上月政策会议後,美联储称到2014年底都将维持超低利率.
伯南克周三更进一步明确了要维持利率在0-0.25%的区间.一些分析师原推测可能会更高一些,不过仍属历史低点.
伯南克称,维持货币政策高度宽松立场,同美联储促进充分就业和物价稳定双目标一致.
当被问及美联储的宽松政策是否会损及存款人时,伯南克说,有一种情况是利率应该更低,而存款人将从更为强劲的经济中获益.
**油价可能造成双重伤害**
伯南克在证词中也提到近来油价上升,可能会造成通胀短期上升且抑制支出."汽油价格已经上涨...可能会暂时推高通胀,同时降低消费者的购买力,"他说.
有些金融市场人士认为,伯南克认同能源成本构成潜在物价压力,显示对通胀警惕的程度升高.
"美联储只要承认通胀压力存在,就可能形同关闭额外刺激措施的大门,"伦敦City Index首席全球分析师Ashraf Laidi说.
伯南克也警告称,如果国会不采取行动,处理加税及减支的"巨大的财政悬崖",美国经济复苏可能在今年就会脱轨.加税及减支措施均预计从今年初开始进行.
不过伯南克认为欧元区潜在衰退不会给美国造成太大风险.
"如果欧洲温和下滑,如同现在他们所预期的那样;又如果金融情况持续在掌控中...对美国的影响也许不会太糟糕,至少可能不会威胁到复苏,"他说.(完)
--编译 张涛/孙茉莉/李婷仪;审校 张荻/张若琪
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
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