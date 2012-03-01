美联储主席对美国经济复苏看法谨慎

* 伯南克称美国就业市场离正常状态很远

* 证词基调温和,但未明确暗示进一步放松政策

* 油价可能暂时推升通胀并损害支出

* 敦促国会采取行动,避免2013年面临"财政悬崖"

路透华盛顿2月29日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席伯南克周三对美国经济看法温和,给认为最近乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.

伯南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.

但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望,他们本以为他会暗示要推出更多刺激举措.

"就业市场离正常状态很远,"伯南克表示,"持续改善...可能需要最终需求和生产出现更强劲的成长."

近几个月美国失业率快速下降,1月已由8月的9.1%降至三年低点8.3%,这已经让无论是美联储内还是外界的分析师颇感意外,因经济表现相对疲弱.

去年的经济增长率仅为1.7%,不过第四季当属表现最佳的一季.

"过去一年失业率的下滑速度比预想的要快一些,因同期的经济增长大体仍维持在甚至是低於较长期趋势,"伯南克对众议院金融服务委员会说道.

伯南克对经济前景的谨慎,累及道琼工业指数跌至13,000点关口下方,周二曾收於该点位之上.市场对经济积蓄动能的乐观看法,一直以来激励股价大步向前.

尽管伯南克证词基调温和,但未明确暗示第三轮量化宽松的可能性亦损及公债价格,推高美元.金价大跌3%,创下两个半月来单日最大跌幅.

"伯南克暗指美联储对第三轮宽松货币政策尚无明确方向...这令投资者失望,"纽约Decision Economics的Cary Leahey说道.

本月稍早美联储公布的1月会议记录暗示,只有经济前景恶化,才会同意增加购买公债.

美联储周三在褐皮书中称,自年初以来经济在温和扩张,一些地区的招聘小幅增加.

**美联储承诺维持低利率**

为刺激经济,美联储在2008年将基准利率降至近零水准,并已购入2.3万亿(兆)美元公债.

上月政策会议後,美联储称到2014年底都将维持超低利率.

伯南克周三更进一步明确了要维持利率在0-0.25%的区间.一些分析师原推测可能会更高一些,不过仍属历史低点.

伯南克称,维持货币政策高度宽松立场,同美联储促进充分就业和物价稳定双目标一致.

当被问及美联储的宽松政策是否会损及存款人时,伯南克说,有一种情况是利率应该更低,而存款人将从更为强劲的经济中获益.

**油价可能造成双重伤害**

伯南克在证词中也提到近来油价上升,可能会造成通胀短期上升且抑制支出."汽油价格已经上涨...可能会暂时推高通胀,同时降低消费者的购买力,"他说.

有些金融市场人士认为,伯南克认同能源成本构成潜在物价压力,显示对通胀警惕的程度升高.

"美联储只要承认通胀压力存在,就可能形同关闭额外刺激措施的大门,"伦敦City Index首席全球分析师Ashraf Laidi说.

伯南克也警告称,如果国会不采取行动,处理加税及减支的"巨大的财政悬崖",美国经济复苏可能在今年就会脱轨.加税及减支措施均预计从今年初开始进行.

不过伯南克认为欧元区潜在衰退不会给美国造成太大风险.

"如果欧洲温和下滑,如同现在他们所预期的那样;又如果金融情况持续在掌控中...对美国的影响也许不会太糟糕,至少可能不会威胁到复苏,"他说.(完)