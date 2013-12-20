伯南克卸任前缩减购债 为叶伦接棒减轻阻力

美联储现任主席伯南克在离任前的新闻发布会上答记者问，2013年12月18日摄于华盛顿。 REUTERS/Jonathan Ernst

* 缩减购债举措给叶伦提供了路线图

* 明年部分强硬派地方联储总裁将获得投票权

* 缩减刺激政策有助于联储意见一致

路透旧金山/纽约12月20日 - 伯南克在一帮强硬派明年获得投票权之前开始缩减刺激政策，这给继任者叶伦的上任做好了铺垫。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定，将每月购债额缩减100亿美元至750亿，这满足了购债怀疑论者的要求：提供了退出未来可能催生通胀政策的路线图。

在作为美联储主席的最后一次记者会上，伯南克表示，除非经济意外出现低迷，美联储很可能在2014年末结束购债计划。

这个微妙的政策变化，实际上使联储由极宽松政策刺激时代，步入放缓印钞，并最终开始缩减近4万亿(兆)美元资产负债表的时期。

对叶伦而言，这可能会缓和地区联储总裁的潜在反对，给她适应的时间。部分地区联储总裁对刺激政策持反对看法，而且明年将获得联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。

“她将有个不受过去政策束缚的环境--即不用担心她第一个政策决定是缩减购债，”TD Securities的Millan Mulraine说。“这对她而言会变得容易很多，因为现剩下的问题就是稳步施展她的政策了。”

参议院预计在周五将就叶伦出任下任美联储主席一事举行一测试投票，1月6日将会进行确认投票。现任主席伯南克的任期到1月31日结束。

历来对美联储主席讲话敏感的金融市场，可能会尤其紧张，因其要开始适应叶伦的领导和沟通方式。

而让情况变得更加复杂的是，假定伯南克在主席任期结束时卸任的话，在新的一年中，总共七席的美联储联邦公开市场委员会(FOMC)至少将有三席空缺需要填补。

回顾今年5月，伯南克仅仅暗示可能会开始放缓购债，就让债市和股市陷入慌乱。长期借款成本上升的如此之快，以至于美联储不得不搁置推出计划，并尽更大力量让市场相信，即便是购债放缓，利率也将在长期保持在低位。

本周的决定减少了类似的令人头痛的问题。

BMO Private Bank首席首投资官Jack Ablin说：“我确实认为这个决定将理顺新主席所面临的过渡...这是正确方向上迈出的一步。”

**鹰派渐强**

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和费城联邦储备银行总裁普洛瑟明年将在FOMC中具有投票权。

两人均口头表达过对购债计划的反对，也都有纪录表明两人表达了对现行政策的反对立场。

此外，克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托也将获得投票权。虽然她经常被视为中间派，但今年稍早曾希望降低购债规模。尽管她宣布将在2014年初卸任，但表示将一直等到继任者被任命。

另一位鹰派--堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治将失去投票权，她将被温和派明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔所取代。

但倾向于宜早不宜迟将政策正常化的官员合力，将壮大其影响力。

他们可能会对叶伦施压坚持贝南克设置的时间表。只要她奉行该时间表，就不太可能出现彻底的异见。

开启缩减资产购买进程“降低了叶伦就任主席将面临的压力，”旧金山Bank of the West首席分析师Scott Anderson称。

**政策态势**

在新闻发布会上，伯南克强调，缩减购债决议并不意味着美联储接近上调指标隔夜利率，自2008年末该利率维持在近零水平。

他表示，美联储会稳定利率，直到失业率降至6.5%。贝南克表示，尤其是如果通胀率低于美联储设置的2%的目标之下时更是如此。

期货交易商解读伯南克所言，押注2015年下半年之前不会升息。

这是叶伦将持续强调的讯息。

“考虑到日益令人忧心的低通胀数据，我相信她同意，就算美联储决定放缓其投资组合扩张进程，仍需维持扩张立场，”斯坦福大学经济学教授Bob Hall称。“在她就职前这就成为美联储的立场，这只会对她有利。”

美联储的缩减决议已缓和了鹰派观点，年内此前几度在会议中持异议的堪萨斯城联储总裁乔治对联储决议表示支持。

Northern Trust的首席分析师Carl Tannenbaum表示，不同意见越多，市场就越可能不相信美联储将坚持决定。

他指出，要成功贯彻退出购债计划，“意外环节越少越好。”(完)

(编译 李春喜/王洋/石冠兰 审校 田建华/李婷仪)

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