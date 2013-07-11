贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
* 标普500指数和道指收在纪录高位
* 伯南克讲话缓和对缩减刺激措施的担忧
* 超微半导体跳升，半导体股创六年高位
* 道指收高1.1%，标普500指数升1.4%，Nasdaq指数涨1.6%
路透纽约7月11日 - 美国股市标普500指数和道指周四收在纪录高位，上日美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克称将维持宽松货币政策一段时间，以降低失业率。
伯南克在周三收盘后表示，美国当前的失业率为7.6%，这样的失业率“可能高估了就业市场的形势。”他称，在可预见的未来仍需要“高度宽松的”货币政策。讲话引发股指期货大涨。
标普500指数收盘高于5月21日所创的之前历史收盘高位1,669.16点，道指收盘也高于5月28日所创的上次历史高位15,409.39点。
“伯南克的讲话明显起到了作用，给了市场一些稳定性，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。
“看似市场需要一次次听到这样的声音。”
因伯南克暗示美联储可能在今年开始缩减购债，标普500指数在6月录得八个月内首次月度跌幅。
“5月22日之后市场的跌势明显是出脱杠杆押注，这给市场带来巨大压力，”Krosby表示。
纽约证交所有超过85%的股票上涨，Nasdaq市场今日有约七成股票收高。标普500指数10大类股全线走强，其中五个涨幅超过1.5%。
道琼工业指数.DJI收涨169.26点，或1.11%，至15,460.92点；标准普尔500指数.SPX上升22.40点，或1.36%，至1,675.02点.Nasdaq指数.IXIC上扬57.55点，或1.63%，至3,578.3点。
6月底时，标普500指数较收盘高位回落达5.8%，因伯南克的讲话以及市场预期美联储撤走刺激措施。之后因经济数据改善、对业绩期强于预期的展望以及对美联储缩减购债的担忧减轻，美股出现反弹。
伯南克的讲话平息了投资人对公债市场的担忧，股市投资人涌入地产股，因押注抵押贷款利率下滑。
PHLX地产股指数.HGX跳升4.9%，为2011年12月20日来最大单日升幅。
D.R. Horton (DHI.N)跳升9.2%，报22.98美元，至少还有六家地产股升幅介于或超过7%。
超微半导体AMD.N猛涨11.8%，报4.45美元，在标普500指数成份股中涨幅居前，此前美银美林上调该股评级。费城半导体指数.SOX大涨2.1%，升至约六年高位。
微软(MSFT.O)收高2.8%，报35.69美元，此前该公司宣布旨在精简运作的重组计划。
周五，摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)将公布业绩。
根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比增长2.5%，营收预估增长1.5%。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为65亿股，今年迄今日成交均值为约64亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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