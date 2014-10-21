国际油市：油价在每桶80美元时，约三分之一的美国页岩油生产将无经济价值--Bernstein

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透10月20日 - Bernstein Research的分析师表示，若油价跌至每桶80美元，美国约三分之一的页岩油将无商业开采价值，而国际能源署(IEA)的预测仅略高于4%。
今年国际油价从每桶逾115美元的高点一路跌至90美元以下，令投资者和石油公司开始关注油价盈亏平衡的水准。
Bernstein分析师Bob Brackett称，按美国第一季采用水平钻井技术的所有页岩油井计算，当西德克萨斯中质油 在每桶80美元的时候，美国约三分之一的油井不再具有开采价值。
但IEA预计，只有略高于4%的美国页岩油生产要求油价在每桶80美元以上，以实现盈亏平衡。
Bob Brackett在报告中称，“我们不同意其他的预测，包括IEA的预测，其认为绝大部分页岩油生产在这样的价位上仍有利可图。”
“我们认为油价将反弹至更多的产能具有经济价值的水平，”Brackett称，他还认为油价接近周期的底部。(完)
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。