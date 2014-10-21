国际油市：油价在每桶80美元时，约三分之一的美国页岩油生产将无经济价值--Bernstein

路透10月20日 - Bernstein Research的分析师表示，若油价跌至每桶80美元，美国约三分之一的页岩油将无商业开采价值，而国际能源署(IEA)的预测仅略高于4%。

今年国际油价从每桶逾115美元的高点一路跌至90美元以下，令投资者和石油公司开始关注油价盈亏平衡的水准。

Bernstein分析师Bob Brackett称，按美国第一季采用水平钻井技术的所有页岩油井计算，当西德克萨斯中质油 在每桶80美元的时候，美国约三分之一的油井不再具有开采价值。

但IEA预计，只有略高于4%的美国页岩油生产要求油价在每桶80美元以上，以实现盈亏平衡。

Bob Brackett在报告中称，“我们不同意其他的预测，包括IEA的预测，其认为绝大部分页岩油生产在这样的价位上仍有利可图。”

“我们认为油价将反弹至更多的产能具有经济价值的水平，”Brackett称，他还认为油价接近周期的底部。(完)