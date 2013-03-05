博萨尼向格利罗下达最后通牒 意大利重新选举或又近一步

* 中左翼联盟领导人称格利罗必须表明意向

* 博萨尼挑战对格利罗可能起不了什么作用

* 总统反对重新选举

路透罗马3月4日 - 意大利中左联盟领导人博萨尼向五星运动领导人格利罗下达最后通牒，要求后者支持组建新政府，否则就将重新选举。意大利距离在数月内重新选举也许又近了一步。

格利罗领导的五星运动在上周的选举中赢得了许多抗议票(protest vote)，导致最终未能有党派在议会中占据足够多数，因此联合执政成为唯一可能。

博萨尼周日晚间在RAI国家电视台强调说，有两种选择他都不赞成：一是组建一届像前总理蒙堤领导的那种技术官僚派政府；或者与贝卢斯科尼领导的中右翼势力联合。

这样，要避免重新选举只有一种办法－中左翼政党取得格利罗的支持。因此前中左翼联盟只是在众议院取得多数，却未能在参议院获得所需席位。

“现在(格利罗)必须说明他想要什么，否则我们就都得回家，也包括他，”博萨尼说。

格利罗曾屡次表示，他所领导的民粹运动(他拒绝称其为党派)将不会给现有党派组建的任何政府投下一张信任票，虽然可能会支持个别法律。

在3月15日后开始组阁谈判以前，意大利的这种不确定性扰乱了国际市场。意大利10年期公债较可比德国公债的利差周一走阔至近三个月高位。该利差可用来衡量投资者的信心。

上周博萨尼首次向五星运动提出联合建议时，格利罗斥之为“痴人说梦”。五星运动在大选中赢得了四分之一的选票，成为议会选举中最大的单一党派，。

博萨尼的最后通牒或许不会对格利罗产生作用，而且他所领导的民主党内的部分领袖，显然也不支持他的策略。

外界普遍认为格利罗想重新举行大选，以打破旧秩序并增加自身选票。据信他还担心自己党派的新当选议员会被政客收买。

民调民机构SWG的副主席Maurizio Pessato说：“尽快重新选举符合他的利益。”

意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)表示要避免仓促重新选举。他称宪法不允许他解散议会，因为他的任期即将在5月15日届满。

议会必须在此之前选出新的总统。不过，尽管在理论上存在最早6月选举的可能，但如果为避免选举而展开进一步谈判，那么选举时间更可能在秋季。

无论如何，重新选举或许会产生同样的僵持结果，除非先修改选举法。

有人提出一个解决方案，认为可以成立一个临时性政府，这个政府或由非政治人士组成，目的是批准先前已经商定的少数改革举措，然后在六个月或一年后重新选举。

SWG民调结果显示，四分之一的意大利选民倾向于认为，解决当前僵局的办法是重新投票，半数预计六个月内将重选。(完)

(编译/审校 郑茵/王洋/程琳)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。