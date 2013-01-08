贝卢斯科尼放弃参选意大利总理 以与北方联盟结成选举同盟

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透罗马1月7日 - 前意大利总理贝卢斯科尼周一放弃下月参选意大利总理,以换取与支持地方分权的北方联盟(Northern League)达成结盟协定.这项结盟可能不利于建立一个稳定的政府.
贝卢斯科尼数周来一直竭力促成与北方联盟的合作,以增强中右翼联盟力量,阻止中左翼在2月24日-25日选举中胜出.
北方联盟先前拒绝了一项协定,因强烈反对由丑闻缠身的贝卢斯科尼参选总理.
北方联盟领袖Roberto Maroni证实双方达成结盟协定,并在新闻发布会上表示该协定"明确提到总理候选人不是贝卢斯科尼."
"贝卢斯科尼接受了不参选总理的要求."他表示.
贝卢斯科尼称,将继续担任自民党(PDL)和联盟领袖.他表示:"联盟领袖将指定我们获胜后的总理人选."
中左翼数月来一直在民调中领先.周日公布的最新调查显示,该联盟将赢得38-39%的选票.
调查还显示,PDL与北方联盟结成的联盟可能拉到约28%的选票,即将离任的总理蒙堤领导的中间派联盟或得到14-15%的选票.(完)
(编译 程琳; 审校 张荻)
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