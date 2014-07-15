《SAFT专栏》圣灵银行或许需自救 但不无好处

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月15日 - 葡萄牙圣灵银行(BES)BES.LS的困境也许不会重新点燃欧元区危机，不过关于由谁来承担不可避免的成本，可能会给大家提供有用的信息。

家族控制的母公司在审计中发现存在财务违规问题，将圣灵银行置于压力之下。此事正在成为一块试金石，考验欧元区能否坚持承诺--惩罚低劣决策和奖励高明决策。

长期回报可能非常可观，但需要付出短期成本，尤其是对投资者来说。

要是圣灵银行遭受的损失大于资本，谁来为差额买单，这是问题所在。作为葡萄牙最大上市银行，该银行上周宣称有21亿欧元超出法定最低要求的资本，只有11.5亿欧元对相关家族企业的曝险。但穆迪和标普双双将其债信评级进一步下调至垃圾级别。

值得关注的是，两家评级机构对圣灵银行优先债的评级都高于母公司该类债务，这与常态相反。两家机构明确表示，葡萄牙政府可能会提供支持，或许会向圣灵银行及其债权人都伸出援手。

所幸的是，葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周末出面排除了会引发道德风险的外部救援计划：

“民间企业必须承担自己所做糟糕交易的后果。不应该要求纳税人来承担民间企业的损失，”科埃略称。

这话当然传到了债市，导致葡萄牙公债上涨，圣灵银行的次顺位债券收益率(殖利率)飙升至10%以上。虽然不太可能了解该银行是否可能需要支持，以及何种程度的支持，但这些价格变化反映出市场的看法：如果事态严重，该银行债权人需要自救(bail-in)。

自救其实就是根据债权人在企业资本结构中所处的位置，向其摊派损失。虽然这个概念郑重写入了明年底生效的欧盟银行清算指令中，但无论是出于政治还是操作便利方面的考虑，在漫长的全球金融危机中，人们通常都回避这一概念。与这个概念相对的当然就是外援(bail-out)，即政府出资救援，避免债权人或股东遭受损失。

2013年塞浦路斯银行业危机的解决是个明显的例外，该国最大银行进行重组，第二大银行被关闭，包括储户在内的债权人也一同承担了损失。塞浦路斯被迫采取资本管制，以阻止存款流失，但此事对欧元区其他地区银行业融资只产生了很小的长期影响。

受影响的人固然耿耿于怀，但没受影响的人则很快就忘记此事。这很可能是因为塞浦路斯这个国家太小，情况又太乱，让投资者觉得他们在欧洲其他地方持有的资产绝不会遭受同样命运。

**自救也有好处**

自救面临一个潜在但却是实质性的风险，这样做会让那些借钱给银行的人担惊受怕，从而推高银行筹资成本，让充实银行资本的努力复杂化。这一风险不可小觑。总体而言，欧洲银行业仍然资本不足，而且经常是不透明的，难以进行分析。

但示范性质的自救过后迎来融资高峰，最终的结果可能是以短期惩罚换来实质性的长期益处。

首先，欧元区其它地方并不乐见向葡萄牙提供纾困帮助，如果葡萄牙能坚持自己的原则，就非常有助于说明，情况实际上能够改变并且正在改变。其次，按照法规和合同分摊损失，将表明资本市场是有效的，风险与回报(或损失)之间是有关联的。

如果最终证明有必要对圣灵银行进行处置，或许还会有其它好处。欧洲智库Breugel的一位主管Guntram Wolff认为，这也许可以实现葡萄牙的“去僵尸化”。僵尸银行是指那些严重受创，虽未被关闭却不能在经济当中发挥作用的银行。

某些国家政府经常把僵尸银行作为取巧的应对办法，特别是以前的日本政府，但这样做的结果就是，经济中其它领域缺乏推动复苏所需的信贷。

由于欧元区对银行融资的依赖程度更甚于资本市场，这不是个小问题。如果允许僵尸银行倒闭，信贷流动规模及其影响最终都将得到改善。

自救很可能是不必要的，而且肯定会让人痛苦不堪，但如果真的需要，也不是不可以。(完)

(编译 朱晓军/郑茵 审校 张涛/白云)

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