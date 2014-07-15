葡萄牙希望新领导层能带领圣灵银行走出困境

路透里斯本7月14日 - 境况艰难的葡萄牙Espirito Santo家族周一不得不出售其一手创立的圣灵银行(BES)BES.LS很大一部分股权，并接受由独立经理人管理该银行。此前，由于圣灵银行与该家族的联系，导致全球市场动荡。

最近圣灵银行背后的家族控股公司在审计中发现存在财务违规问题，令人担忧这家葡萄牙最大的上市银行可能蒙受巨亏。

这则消息在上周令葡萄牙债券和股票市场陷入动荡，并波及欧洲，亦殃及其它与Espirito Santo家族掌控企业有联系的企业。

Portugal Telecom PTC.LS受到沉重打击，该公司正在等待该家族旗下一家控股企业所发逾10亿美元债券的偿付。

由于受到葡萄牙央行的压力，圣灵银行周一宣布，董事会已任命新管理层，包括由经济学家Vitor Bento出任首席执行官(CEO)。这些高层异动原本要等到7月末才进行。

此外，葡萄牙债务管理机构IGCP负责人Joao Moreira Rato将担任财务总监(CFO)，Jose Honorio担任副CEO。他们将取代Espirito Santo家族成员，其中包括稍早同意辞职的家族领导人Ricardo Espirito Santo Salgado以及其它忠于该家族的董事会成员。

**出售圣灵银行持股**

圣灵银行股价过去一个月市值缩水逾一半，周一重挫7.48%，收在0.4450欧元，但葡萄牙股市大盘上扬，Portugal Telecom也收高1.96%，脱离上周触及的纪录低点。

圣灵银行主要股东圣灵金融集团(ESFG)称，周一收盘后，其以每股0.34欧元的价格出售4.99%股份，将持股比例降至20.1%，这是Espirito Santo家族降低对圣灵银行掌控的部分举措。

“利用出售4.99%持股所得资金，ESFG可以履行一项保证金贷款的偿债义务，”ESFG在一份声明中称。

“售股所得再加上贷款银行持有的一些其他抵押品，就可最终全额偿还这笔保证金贷款，并完全还清所有相关债务，”声明称。

ESFG是Espirito Santo家族商业帝国的一部分，是一家多元化集团，持股银行、酒店以及医疗保健等众多企业。

Espirito Santo家族创立了圣灵银行，但在6月数十亿欧元的增资完成后，失去对该行的控股权。

ESFG在周一的声明中还表示，其已申请豁免，解除与增资配股相关的180天禁售期，使其可以售股。(完)

(编译/审校 郑茵/李爽/许娜)

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