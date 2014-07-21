葡萄牙BES股东寻求债权人保护 安哥拉受牵连

路透里斯本7月18日 - 葡萄牙Espirito Santo家族旗下的一家控股公司周五在卢森堡申请债权人保护，而且该家族金融帝国的问题亦波及到安哥拉。安哥拉央行表示，圣灵银行(BES)BES.LS在该国的分支需要增加资本以应对不良贷款。

圣灵银行是葡萄牙最大的上市银行，在Espirito Santo International(ESI)爆出财务违规问题之后，成为投资者与监管机构的关注焦点。ESI正是寻求债权人保护的那家公司。

ESI在卢森堡注册，间接持有圣灵银行的最大股份，比例为20.1%。

ESI表示，“目前无法履行偿债义务，其中相当一部分债务已经到期。”

在发出这项声明的三天前，ESI的下属控股公司Rioforte未能按时偿还葡萄牙电信PTC.LS的逾10亿欧元债务，被迫降低在与巴西同业Grupo Oi (OIBR3.SA)合并后公司中的持股。

ESI声明称，如果其提出的控制管理请求获得批准，则债权人的所有强制行动都将暂停。

这样该公司就能在法院的控制下有序地出售资产，“从而保障这些资产的价值，避免被贱价大甩卖。”

消息人士本周稍早向路透表示，Rioforte已经准备提请债权人保护，目前尚不清楚是否会要求单独提出申请。ESI持有Rioforte的100%股权。

**安哥拉分支存在不良贷款**

与此同时，投资者正观察，在这场不断升级的事件中，圣灵银行旗下具有12年历史的安哥拉分支是否会出现债务违约。

安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano打破政府对此事秉持的沉默态度，称圣灵银行安哥拉分支(BESA)的信贷组合存在问题。

他表示，BESA的问题不会对该国整体金融体系造成威胁。BESA是安哥拉最活跃的贷款提供方之一，其大多数股权由圣灵银行持有。安哥拉曾是葡萄牙殖民地。

安哥拉政府在12月对BESA的42亿欧元资产提供担保，占其贷款资产组合的70%，但这项担保只持续至2015年中期，而且投资者担心安哥拉不佳的信用评级可能削弱担保力度。葡萄牙央行表示，BESA肯定会恪守承诺，但安哥拉政府尚未就担保一事发表评论。

分析师表示，安哥拉国有企业对BESA的持股比例可能增大，因为圣灵银行无力参与增资。

葡萄牙央行周五稍早重申，圣灵银行5月曾筹资，有充足的资本可以应对任何损失，并补充称该行若需要进一步增资，也有能力吸引民间投资者的资金。

葡萄牙央行总裁科斯塔(Carlos Costa)对国会一个委员会表示，“从圣灵银行与国际投资银行的初步接触，以及投资基金和欧洲银行业者等各方面实体展示出的兴趣显示，(圣灵银行)很可能达成一个私下的解决方案，来充实资本。”

Espirito Santo家族的问题已经产生很大的渗透效应。圣灵银行5月份告诉投资者，独立审计机构发现ESI存在“违规行为”。

该行并称问题致使ESI面临“严峻的财务状况”，而且可能引发圣灵银行的“信誉风险”。ESI持有圣灵金融集团(ESFG)近50%股权，ESFG持有圣灵银行20.1%股份。(完)

(编译 张涛/许娜/杜明霞；审校 白云/郑茵)

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