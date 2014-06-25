百思买考虑中国业务选择方案 包括出售或合作--WSJ

路透6月24日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报导，电器和电子产品零售商百思买 (BBY.N) 正考虑出售中国业务或寻求合作，以便更好聚焦于美国业务。

报导称，百思买的中国业务估值可能约为3亿美元。公司目前正与美银美林(BAC.N)一道，考虑各种选择方案并对海外资产组合进行评估。百思买在美国、加拿大、中国和墨西哥开设有门店。

“我们不会对有关公司业务的猜测或者传言发表评论，”百思买发言人Amy von Walter对路透表示。

百思买是全球最大消费电子产品连锁零售商，2006年进入中国，但未能抵御住苏宁(002024.SZ)和国美(0493.HK)等本土对手的竞争，未能在竞争剧烈的市场中闯出一片自己的天地。

撤出中国可能会让百思买无法分享这一全球最佳成长机遇，但该公司将得以聚焦于美国，投资者一直希望如此。

此举还可以让百思买获得更多现金，投资于成长前景更好的业务如移动设备和电子商务。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

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