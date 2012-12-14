报导称百思买创始人将把公司私有化

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透12月13日 - 百思买(Best Buy)(BBY.N)股价周四大涨约19%,因此前明尼阿波利斯明星论坛报报导称,该公司创始人舒尔茨(Richard Schulze)料将在本周六前向百思买提出全融资收购要约.
百思买周四在纽约证交所收报14.12美元,之前一度触及14.48美元.
明尼阿波利斯明星论坛报援引匿名知情人士消息称,在12月16日最终期限前,舒尔茨料将正式提出收购百思买,报价至少在50-60亿美元之间.
此次报价可能远低于舒尔茨于8月首次提出的报价区间.当时,他表示愿以每股24-26美元,即总价81.6-88.4亿美元收购百思买.若计入债务,8月报价总额最高可达109亿美元.
8月迄今,百思买股价暴跌已40%.该公司上个月公布季度同店销售下滑,为过去10个季度中第九次减少.
一位舒尔茨的发言人并未立即对此事做出回应.百思买亦不予置评.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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