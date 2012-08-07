百思买创始人拟将公司私有化 出价被指偏低

* 创始人Schulze对百思买出价为每股24-26美元

* 很多华尔街人士认为这个价钱不够高

* Schulze称与前执行长和运营长商讨过重归公司事宜

* 股票收盘价远低於Schulze出价

* 两家评级机构调降百思买评级一个级距

路透8月6日电---百思买(Best Buy)(BBY.N)创始人Richard Schulze周一对这家处境艰困的美国电器零售商提出收购,他在几个月前刚刚被迫辞去百思买董事长职务.

若Schulze取得成功,将成为今年全球最大一宗杠杆收购.但初步反应预示,他要将曾经辉煌的百思买带上新的方向会面临一番苦战.

该交易对百思买的估值为81.6-88.4亿美元,或每股24-26美元,但很多华尔街人士认为出价偏低.Schulze拥有这家世界最大消费电子连锁企业20.1%的股份.

百思买股票周一收盘劲扬13.3%,至19.99美元,表明投资者怀疑这宗交易能否取得成功.

"如果每股收购价至少是30美元的话,情况就会大不相同.股权融资、债权融资都会大排长龙.股东才有可能会说:'让我们拿了钱闪人吧,'"BB&T Capital Markets的Anthony Chukumba说.

以上周五的收盘价17.64美元来看,Schulze提出的报价最高溢价47%,对该公司含债务的总估值达109亿美元,将使本案成为今年迄今最大的杠杆收购案.Schulz也可能拿出他持有的10亿美元百思买股票做为交易的一部分.

Schulze称已和几家顶尖私募股权投资公司讨论过自己的提议,但未说明是哪几家公司.他在给百思买董事长Hatim Tyabji的信函中说,瑞士信贷已表示很有信心能安排到必要的债务融资.瑞士信贷是Schulze的财务顾问.

三大主要评级机构周一晚间的评级行动,让人对一笔交易能带给百思买财力的影响产生怀疑.标普及惠誉分别将其评级从BBB-调降一级至BB+,且暗示有可能更进一步降级.

穆迪虽确认百思买评级为Baa2,但将其展望从"稳定"降至"发展中",理由为担心收购案将增加其债务.

百思买表示,董事会将仔细评估Schulze的出价,并"为股东寻求最佳方案".

两名消息人士周一对路透称,即便Schulze的出价被接受,他也不打算出任管理职位.但Schulze表示,已与几位有兴趣重新加入百思买的前高管举行了会谈,其中包括前首席执行官Brad Anderson和前首席运营官Allen Lenzmeier,此举引发一些质疑.

Chukumba表示,"他们过去的表现不错,但我认为已经时过境迁.Brad Anderson执掌该公司的时候,还没人关注亚马逊,而且平板电视刚问世,人人都想要一台."

包括Thornburg Value Fund投资组合经理Connor Browne在内的投资者对路透表示,他们希望百思买能有新的舵手.该公司很多客户都已转投亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛(WMT.N).Thornburg Value Fund持有百思买的股份.

Schulze的财务顾问是瑞士信贷,法律顾问是Shearman & Sterling.百思买的财务顾问是高盛和摩根大通,法律顾问是Simpson Thacher & Bartlett.(完)

--编译 肖群英/李婷仪/王翔琼;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。