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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 07:28 BJT

百思买第四季营收下滑4.1% 因手机和计算机需求疲弱

路透2月25日 - 美国最大消费电子零售商--百思买(Best Buy)周四公布，第四季营收下滑4.1%，受手机和计算机产品需求疲弱打击。

该公司还宣布，未来两年将回购最高10亿美元股份，并宣布每股特别派息0.45美元。

截止1月30日的第四季，该公司净利降至4.79亿美元，约合每股1.40美元；上年同期为5.19亿美元，或每股1.46美元。

营收由142.1亿美元下滑至136.2亿美元。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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