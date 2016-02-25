百思买第四季营收下滑4.1% 因手机和计算机需求疲弱

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透2月25日 - 美国最大消费电子零售商--百思买(Best Buy)周四公布，第四季营收下滑4.1%，受手机和计算机产品需求疲弱打击。
该公司还宣布，未来两年将回购最高10亿美元股份，并宣布每股特别派息0.45美元。
截止1月30日的第四季，该公司净利降至4.79亿美元，约合每股1.40美元；上年同期为5.19亿美元，或每股1.46美元。
营收由142.1亿美元下滑至136.2亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。