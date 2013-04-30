百思买出售欧洲业务 退出当地市场

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透纽约4月30日 - 百思买(Best Buy)将旗下合资企业的50%股权出售给移动电话零售商Carphone Warehouse GroupCPW.L，作价约5亿英镑。这家合资企业正是百思买同Carphone Warehouse组建的。
此举是百思买正在撤出海外业务、并将注意力放在重要美国市场上的最新迹象。百思买面临沃尔玛(WMT.N)和亚马逊(AMZN.O)等企业的激烈竞争。
百思买执行长Hubert Joly周二在一份声明中表示，该交易将会巩固公司的资产负债表、简化其业务和改善投入资本的回报率；并称时机和经济面都适合交易的产生。
百思买周二表示，预计欧洲部门营收应在55亿到56亿英镑，当前财年扣除特殊项目的摊薄每股盈余(EPS)“无关紧要”。
在美国市场之外，目前百思买在加拿大、中国、欧洲和墨西哥都分布有业务。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。