百思买降价迎接假日商战

路透11月19日 - 为击败来自沃尔玛和其它折扣以及网络商店的竞争，美国最大的消费电器零售商--百思买(BestBuy)(BBY.N)降低假日季的商品售价，但其预警此举将会损及当前季度的获利。

百思买是今年最热门的股票之一，周二的消息导致其失去一些动能，股价一度重挫11%。但许多华尔街分析师称，实施降价策略是有必要的，百思买目前在努力保持行业地位，并想改变外界对其商品售价高于许多对手的印象。

“去年大部分时间里，他们都在努力打造低价零售商的形象，将商战转向服务和货品领域，在这方面他们有优势，”瑞士信贷分析师GaryBalter说。“他们的形象不要倒退为高价零售商，这很重要。”

周二早前，沃尔玛(WMT.N)承诺在黑色星期五一些玩具和电子产品的售价不会高于对手Target(TGT.N)、ToysR Us和百思买，相关促销活动最早将在本周末开始。

黑色星期五是指美国感恩节之后的第一天，通常非正式地为假日季拉开序幕。

尽管美国经济在扩张，但低收入美国人却在削减支出，因工资税上升且就业增长缓慢。

百思买假日销售策略的变化盖过其第三季获利优于预期的影响，并拖低其股价。周二前，百思买股价累计飙升269%，是今年迄今标准普尔500支成分股中表现第二好的个股，仅次于Netflix(NFLX.O)。

百思买执行长HubertJoly在接受采访时称，公司“将获得胜利”，不希望“价格成为假日购物者的绊脚石”。但他拒绝预测这对利润率的潜在影响。

BB&T Capital Markets的分析师AnthonyChukumba称，百思买应能透过削减成本和提高市场份额，来抵消获利压力。

为了进一步争夺客户，百思买向金额高于25美元的网购订单提供免费送货服务，并承诺为网上消费者提供“明显改善的”购物体验，此前该公司投入资金提高了其网站的浏览方便程度。

百思买本季还将直接从逾400家商店出货，以对抗网络巨头亚马逊(AMZN.O)和沃尔玛等实体连锁店。

**削减成本以提高获利**

Joly自去年秋季执掌帅印以来，百思买已移除管理层，裁员数百人，并关闭不盈利的店面。百思买还通过出售与CarphoneWarehouse GroupCPW.L的合资企业持股，来提高现金。

百思买第三季削减成本1.15亿美元，令本财年迄今累计削减成本达5.05亿美元。

百思买第三季净利为5,400万美元，或每股盈余0.16美元。上年同期分别为净损1,000万美元和每股亏损0.03美元。

扣除重组费用和其他项目支出，百思买每股盈余0.18美元，超过分析师预估的0.12美元。

第三季营收下降0.2%至93.6亿美元。同店销售增长0.3%，包括国内同店销售增加1.7%。

百思买股价收跌近11%，至38.78美元。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。