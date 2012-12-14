美国个股: 报导称百思买创始人将把公司私有化,激励公司股价大涨

路透12月13日 - 百思买(Best Buy) 股价周四大涨约19%,因此前明尼阿波利斯明星论坛报报导称,该公司创始人舒尔茨(Richard Schulze)料将在本周六前向百思买提出全融资收购要约.

明尼阿波利斯明星论坛报援引匿名知情人士消息称,在12月16日最终期限前,舒尔茨料将正式提出收购百思买,报价至少在50-60亿美元之间.

此次报价可能远低于舒尔茨于8月首次提出的报价区间.当时,他表示愿以每股24-26美元,即总价81.6-88.4亿美元收购百思买.若计入债务,8月报价总额最高可达109亿美元.