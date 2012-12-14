美国个股: 报导称百思买创始人将把公司私有化,激励公司股价大涨

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月13日 - 百思买(Best Buy) 股价周四大涨约19%,因此前明尼阿波利斯明星论坛报报导称,该公司创始人舒尔茨(Richard Schulze)料将在本周六前向百思买提出全融资收购要约.
百思买周四在纽约证交所收报14.12美元,之前一度触及14.48美元.
明尼阿波利斯明星论坛报援引匿名知情人士消息称,在12月16日最终期限前,舒尔茨料将正式提出收购百思买,报价至少在50-60亿美元之间.
此次报价可能远低于舒尔茨于8月首次提出的报价区间.当时,他表示愿以每股24-26美元,即总价81.6-88.4亿美元收购百思买.若计入债务,8月报价总额最高可达109亿美元.
8月迄今,百思买股价暴跌已40%.该公司上个月公布季度同店销售下滑,为过去10个季度中第九次减少.
一位舒尔茨的发言人并未立即对此事做出回应.百思买亦不予置评.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。