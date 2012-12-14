美国热股: 百思买为创始人提出收购要约延长截止日期

路透12月14日 - 消费电子产品零售商百思买 决定将创始人Ri chard Schulze向该公司提出收购要约的截止日期延长至2月28日,使股东 对其能否提出收购要约的不确定性延长. 百思买周五早盘在纽约证交所大跌13.5%,至12.22美元. 该公司周五表示,延长时间将使Richard Schulze有时间观察该公司全 年财报,以此作为其尽职调查的一部分. 新截止日期亦将使这位创始人有更多时间联合合伙人并为收购进行融 资.一位消息人士周四对路透表示,Schulze没有为12月提出收购要约及时 准备好融资联盟.(完)