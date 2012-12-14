美国热股: 百思买为创始人提出收购要约延长截止日期

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月14日 - 消费电子产品零售商百思买 决定将创始人Ri chard Schulze向该公司提出收购要约的截止日期延长至2月28日,使股东 对其能否提出收购要约的不确定性延长. 百思买周五早盘在纽约证交所大跌13.5%,至12.22美元. 该公司周五表示,延长时间将使Richard Schulze有时间观察该公司全 年财报,以此作为其尽职调查的一部分. 新截止日期亦将使这位创始人有更多时间联合合伙人并为收购进行融 资.一位消息人士周四对路透表示,Schulze没有为12月提出收购要约及时 准备好融资联盟.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。