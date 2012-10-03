独家：百思买创始人Schulze推进110亿美元公司私有化交易

8月21日在纽约拍到的一家百思买店面外的标志。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月3日电---据知情人士透露,全球最大消费电子零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)创始人Richard Schulze及至少四家私募股权公司已开始审查该公司账目,为规模料达110亿美元的收购交易做初期准备.

数位消息人士向路透称,Apollo Global Management (APO.N)、Cerberus Capital Management、TPG Capital和Leonard Green & Partners,以及Schulze和他的财务顾问瑞士信贷CSGN.VX都在对百思买进行尽职调查.

消息人士指出,与此同时,持有公司20%股权的Schulze还与这些私募股权公司分别进行磋商,讨论他将为收购交易贡献其持股的多寡、以及他将在收购交易完成後扮演什麽角色等细节.

据消息人士透露,对Schulze而言,构想是把这些私募股权企业联合到一起,组成一个财团,并向百思买递交收购提案.由於涉及机密,这些消息人士要求匿名.

消息人士还称,收购交易仍处初步阶段,而且尚未做出任何决定.其中一名消息人士指出,此财团不太可能在11月中旬前组成并提交收购提案.

不过,Schulze与这些私募股权公司开始进行尽职调查和磋商,表明Schulze组建财团收购百思买的计划正在向前推进,尽管要想取得成功他还需跨越多道障碍.

Schulze曾表示,他可能以每股24-26美元的价格收购百思买,即对该公司的估值为81.6亿-88.4亿美元,或者包括债务在内至多为109亿美元,从而使此宗交易成为今年迄今全球最大的一笔杠杆收购.

百思买周二收盘价略低於17美元,接近四年低位.

瑞士信贷拒绝置评.Schulze、百思买以及这些私募股权公司尚未作出回应.(完)

--编译 许娜;审校 张明钧

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