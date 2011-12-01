百思买将召回3.2万个中国产iPhone充电外壳

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透华盛顿12月1日电---美国消费品安全委员会及加拿大卫生部称，百思买（Best Buy）(BBY.N)将召回约3.2万个供苹果(AAPL.O)iPhone使用的Rocketfish充电外壳，因为该产品存在火灾隐患。
这一口袋大小的外壳在中国生产制造，专为iPhone设计，不仅可作为iPhone保护套，还能为其充电。
美国消费品安全委员会周三在其网站发表声明称，百思买及该委员会在美国已收到14起报告，称Rocketfish品牌RF-KL12手机外壳充电时会出现过热现象。
三起报告称因外壳过热导致轻微烫伤，另四起报告称，该产品缺陷导致小规模财产损失。
此次召回的产品中，美国约有3.1万个，加拿大有1,000个。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。