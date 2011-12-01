百思买将召回3.2万个中国产iPhone充电外壳

路透华盛顿12月1日电---美国消费品安全委员会及加拿大卫生部称，百思买（Best Buy）(BBY.N)将召回约3.2万个供苹果(AAPL.O)iPhone使用的Rocketfish充电外壳，因为该产品存在火灾隐患。

这一口袋大小的外壳在中国生产制造，专为iPhone设计，不仅可作为iPhone保护套，还能为其充电。

美国消费品安全委员会周三在其网站发表声明称，百思买及该委员会在美国已收到14起报告，称Rocketfish品牌RF-KL12手机外壳充电时会出现过热现象。

三起报告称因外壳过热导致轻微烫伤，另四起报告称，该产品缺陷导致小规模财产损失。

此次召回的产品中，美国约有3.1万个，加拿大有1,000个。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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