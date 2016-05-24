百思买预测当前季度获利不及预估 称CFO将离职

路透5月24日 - 百思买(BBY.N)预估当前季度获利低于预期，部分是因为一些高利润率产品的供应受到日本地震影响而中断。公司还宣布首席财务官(CFO)将离职。

百思买股价在周二盘前下跌5.3%至31.24美元。

百思买表示，去年9月启动的服务业投资也对第二季获利造成了负面影响。

公司称，4月发生在日本的地震影响了数字影像产品的供应。

百思买预测，第二季经调整的每股盈余为0.38-0.42美元。而汤森路透I/B/E/S分析师的预估则为每股盈余0.50美元。

第一季总可比营收下降0.1%，而据研究公司Consensus Metrix，分析师的平均预估为下降1.2%。

第一季归属于股东的净利增长18%至2.29亿美元，或每股0.70美元。

第一季营收下降1.3%至84.4亿美元。

百思买表示，公司的首席财务官Sharon McCollam将在6月14日离职。(完)