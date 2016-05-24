百思买预测当前季度获利不及预估 称CFO将离职

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透5月24日 - 百思买(BBY.N)预估当前季度获利低于预期，部分是因为一些高利润率产品的供应受到日本地震影响而中断。公司还宣布首席财务官(CFO)将离职。
百思买股价在周二盘前下跌5.3%至31.24美元。
百思买表示，去年9月启动的服务业投资也对第二季获利造成了负面影响。
公司称，4月发生在日本的地震影响了数字影像产品的供应。
百思买预测，第二季经调整的每股盈余为0.38-0.42美元。而汤森路透I/B/E/S分析师的预估则为每股盈余0.50美元。
第一季总可比营收下降0.1%，而据研究公司Consensus Metrix，分析师的平均预估为下降1.2%。
第一季归属于股东的净利增长18%至2.29亿美元，或每股0.70美元。
第一季营收下降1.3%至84.4亿美元。
百思买表示，公司的首席财务官Sharon McCollam将在6月14日离职。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。