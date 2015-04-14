百视通将与BBC子公司合作运营新媒体

路透上海4月14日 - 中国百视通新媒体股份有限公司(600637.SS)周二公告，其控股股东上海文化广播影视集团(SMG)与英国BBC的全资子公司BBC Worldwide(BBCW)签署备忘录，战略合作框架包括双方下属纪实、东方卫视中心、互动传播等节目制作的合作，及百视通新媒体内容运营合作等。

百视通称，与BBCW结为互联网电视战略合作伙伴，共同开拓中国新媒体市场。公司将为BBC旗下品牌及版权内容提供播出及推广平台；双方还将联合拓展在节目联合制作、衍生产品授权、电子商务及线下活动运营等各领域的战略合作。

公告表示，BBCW将和百视通共同开发BBC儿童节目CBeebies在中国的消费衍生品、电子商务及线下活动运营等。同时百视通子公司将参与BBC纪录片电影和故事片电影在中国的合拍项目，并考虑合作拍摄中英知名小说的影视剧。

英国广播公司(British Broadcasting Corporation，BBC)成立于1922年，是英国最大的新闻广播机构，也是世界最大的新闻广播机构之一。

本月稍早，证监会审核通过百视通换股吸收合并东方明珠600832.SS，及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案。

百视通周一收报49.08元人民币，最近一个月累计上涨14.67%。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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