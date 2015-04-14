百视通将与BBC子公司合作运营新媒体

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海4月14日 - 中国百视通新媒体股份有限公司(600637.SS)周二公告，其控股股东上海文化广播影视集团(SMG)与英国BBC的全资子公司BBC Worldwide(BBCW)签署备忘录，战略合作框架包括双方下属纪实、东方卫视中心、互动传播等节目制作的合作，及百视通新媒体内容运营合作等。
百视通称，与BBCW结为互联网电视战略合作伙伴，共同开拓中国新媒体市场。公司将为BBC旗下品牌及版权内容提供播出及推广平台；双方还将联合拓展在节目联合制作、衍生产品授权、电子商务及线下活动运营等各领域的战略合作。
公告表示，BBCW将和百视通共同开发BBC儿童节目CBeebies在中国的消费衍生品、电子商务及线下活动运营等。同时百视通子公司将参与BBC纪录片电影和故事片电影在中国的合拍项目，并考虑合作拍摄中英知名小说的影视剧。
英国广播公司(British Broadcasting Corporation，BBC)成立于1922年，是英国最大的新闻广播机构，也是世界最大的新闻广播机构之一。
本月稍早，证监会审核通过百视通换股吸收合并东方明珠600832.SS，及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金方案。
百视通周一收报49.08元人民币，最近一个月累计上涨14.67%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。