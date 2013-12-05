百视通与迪士尼成立合资公司

兖州煤业称收购联合煤炭进展顺利 澳洲业务可望尽快扭亏
路透香港4月3日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周一称，收购力拓子公司联合煤炭交易进展顺利，预期交易完成后有助公司于澳洲的业务尽快达到盈亏平衡。
路透上海12月5日 -继与美国微软公司(MSFT.O)组建合资公司后，中国网络电视（IPTV）运营商百视通新媒体股份公司(600637.SS)周四公告称，将与迪士尼(DIS.N)成立合资公司，运营新媒体咨询业务。
公告显示，双方合作内容包括：一是百视通和迪士尼将其旗下部分家庭、青少及卡通等方面内容的新媒体合作咨询权授于合资公司进行运营；二是开展百视通和迪士尼在中国大陆地区的合拍投资、项目管理和全媒体合作的咨询业务。
合资公司总投资规模预计800万美元，注册资本400万美元，其中百视通控股51%，迪士尼持股49%。
百视通9月公告称，其与微软拟共同投资7,900万美元，在中国(上海)自由贸易试验区成立上海百家合信息技术发展有限公司，百事通在新合资公司中持股比例为51%。近日百视通高层表示，百家合信息公司将引进微软的XBOX one游戏终端产品，希望明年年中XboxOne行货能在中国销售。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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