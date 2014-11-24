百视通拟吸收合并东方明珠及收购四家公司 配套融资百亿元

路透上海11月24日 - 经过半年的停牌后，中国第二大传媒集团--上海文广集团旗下两上市公司百视通(600637.SS)和东方明珠600832.SS公布其重组计划，包含百视通换股合并东方明珠、百视通发行股份购买四家公司股权以及募集配套资金100亿元人民币。

公告显示，百视通拟以每股32.54元的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，后者换股价格为10.69元，换股比例为3.04：1。交易完成后，东方明珠直接注销。两公司亦给予对合并方案持异议的股东以现金收购安排，百视通异议股东可以每股32.54元要求文广集团收购，而文广集团亦给予东方明珠异议股东现金选择权，每股价格10.69元。

同时，百视通拟以非公开发行股份方式购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动约68%股权、东方希杰约45.21%股权。百视通还拟通过向文广投资中心等十家机构定向发行股份，募集不超过100亿元配套资金。配套募集资金中25.7亿元将用于购买东方希杰38.94%的股权。这两项计划中，百视通的增发股份价格均为32.54元／股。

参与定向增发的投资者，还包括交银文化基金、招商基金、国开金融等金融机构，亦有传统企业旗下投资公司，例如绿地金控、上汽投资、中民投资本等。

在百视通与东方明珠公告停牌前，市值分别为356亿元、347亿元。以百视通增发股价以及交易后26.28亿股的总股本计算，合并后的新上市公司市值超过850亿元。考虑到停牌期间A股已上涨约两成，以及市场对于这次合并的积极反应，估计合并后的新上市公司市值将突破1,000亿元。

东方明珠还公告称，全资子公司上海东方明珠投资管理公司与美国时代华纳(TWX.N)旗下华纳兄弟娱乐、全球最大传播集团WPP(WPP.L)、RatPac Entertainment、上海华人创意文化传媒公司共同设立投资基金，基金规模约7.05亿元，主要投资于国内外的电影、电视节目（包括电视剧）、现场戏剧表演以及相关领域。

华人创意作为普通合伙人，承诺出资600万元；其余皆为有限合伙人。东方明珠出资3亿元，华纳兄弟和RatPac各自承诺出资2,500万美元，WPP承诺出资1,500万美元。

中国证券报周一报导引述上海文广集团总裁、百视通董事长黎瑞刚的话称，新上市公司将定位为文化传媒行业的变局者，致力成为新型互联网传媒集团。上海文广集团将继续拓展与迪士尼合作，挖掘财经大数据等业务，集团资产继续注入、新公司激励安排等也在考虑范围。

上海文广集团常务副总裁王建军还介绍称，未来集团优质资产将继续注入上市公司，集团整体上市存在可能，但“不会一步到位”。据悉，集团未上市的资产还包括电视广告、纸媒广告、广播广告、综艺节目制作、少儿培训、演艺演出等。实际上，未上市部分的营收规模仍有约80亿元，净利润约10亿元。

东方明珠和百视通自5月底开始停牌，上一交易日分别报收10.98元和32.03元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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