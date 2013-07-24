欧洲股市升至八周收盘高位

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
* FTSEurofirst 300指数收高0.6%
* 受经济前景改善及公司业绩好转扶助
路透伦敦7月24日 - 欧洲股市周三攀升至八周收盘高位，通常在经济复苏期间表现较好的类股领涨，且良好的欧元区经济数据及部份公司业绩强劲，提振市场人气。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.6%，报1,214.63点，此为5月底来最高收位。
分析师和基金经理表示，FTSEurofirst 300指数此轮从一个月前的七个月低位攀升10%的涨势，看来较4月和5月录得的10%升势具有更大的动能，后者在接下来几周回落了12%。
周三表现尤为特出的是循环景气类股，因欧美经济增长前景改善，促使投资人买入诸如旅游，汽车，银行及建筑等板块。
分析师表示，调查显示欧元区民间部门本月意外恢复成长，且美国6月新屋销售升至五年高位，提振投资人风险意愿，抵销了对美国缩减刺激举措的忧虑。
经济前景不断改善也在企业盈利中反映出来，英国芯片设计商ARM Holdings ARM.L第二季经调整税前盈利增长30%，优于预期，easyJet(EZJ.L)的财测优于预估。
不过，技术分析师建议短期保持谨慎态度，但他们说Euro STOXX 50指数.STOXX50E中长期前景仍然正面。该指数周三升1%，报2,752.25点。
英国股市富时100指数.FTSE上涨0.35%，至6,620.43点。德国股市DAX指数.GDAXI上升0.78%，报8,379.11点。法国股市CAC 40指数.FCHI收升1.01%，报3,962.75点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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