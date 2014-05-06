可口可乐饮料中未来将不再添加BVO

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月5日 -可口可乐公司(KO.N)周一称，未来旗下饮料将不再添加一种存在争议的香味稳定剂--溴化植物油（BVO）。今年早些时候，其竞争对手百事可乐公司(PEP.N)已宣布饮料中将弃用BVO。
溴化植物油中含溴，美国允许在一些柑橘味饮料中少量添加，使得香味可平均分布于饮料中。
可口可乐公司称，今年稍早其两种口味的“Powerade”运动饮料已停用BVO。该公司预计，在美国市场，年底前“芬达”、“Fresca”以及柑橘味的机打饮料中亦将弃用BVO。
该公司表示亦将在全球范围内销售的产品中停用BVO，但未提供时间表。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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