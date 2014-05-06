可口可乐饮料中未来将不再添加BVO

路透纽约5月5日 -可口可乐公司(KO.N)周一称，未来旗下饮料将不再添加一种存在争议的香味稳定剂--溴化植物油（BVO）。今年早些时候，其竞争对手百事可乐公司(PEP.N)已宣布饮料中将弃用BVO。

溴化植物油中含溴，美国允许在一些柑橘味饮料中少量添加，使得香味可平均分布于饮料中。

可口可乐公司称，今年稍早其两种口味的“Powerade”运动饮料已停用BVO。该公司预计，在美国市场，年底前“芬达”、“Fresca”以及柑橘味的机打饮料中亦将弃用BVO。

该公司表示亦将在全球范围内销售的产品中停用BVO，但未提供时间表。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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