可口可乐饮料中未来将不再添加BVO

美股盘后：高通公布季度业绩后股价上扬1%
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月5日 - 可口可乐公司 周一称，未来旗下饮料将不再添加一种存在争议的香味稳定剂--溴化植物油（BVO）。今年早些时候，其竞争对手百事可乐公司 已宣布饮料中将弃用BVO。
溴化植物油中含溴，美国允许在一些柑橘味饮料中少量添加，使得香味可平均分布于饮料中。
可口可乐公司称，今年稍早其两种口味的“Powerade ”运动饮料已停用BVO。该公司预计，在美国市场，年底前“芬达”、“Fresca”以及柑橘味的机打饮料中亦将弃用BVO。
该公司表示亦将在全球范围内销售的产品中停用BVO，但未提供时间表。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透4月19日 - 芯片制造商高通周三在美股盘后公布季度业绩及财测后，股价上扬1%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月19日 - 美国运通周三在美股盘后交易中上涨1.9%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。