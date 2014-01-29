国人喜红不喜白 中国红酒消费跃居全球首位

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透伦敦1月28日电 -酒类贸易协会VINEXPO周二称，中国已经超过法国和意大利，成为全球最大的红酒消费国，而美国则仍是所有葡萄酒类的最大消费国。
中国去年红酒消费量达到18.65亿瓶，过去五年来消费量增长了136%。国际酒类研究公司VINEXPO基于自己编制的数据称，中国红酒消费排名全球领先，法国和意大利已经分别退后到第二位和第三位。
VINEXPO新任执行长GuillaumeDeglise称，中国红酒消费大幅增长的除了因为民众生活水平提高之外，还与基于颜色的文化心理有关，中国人喜欢红色胜过白色。
Deglise告诉路透，在中国，“红色代表幸运和福气，白色则代表死亡；于是你会不喜欢喝干白……”。
随着中国市场趋于成熟，Deglise表示他预计干白和香槟酒的消费量将增长。
VINEXPO称，综合来看，美国仍是全球最大的葡萄酒消费国，中国则排名第五，近期这种排名预计不会有改变。
VINEXPO将于5月27-29日在香港举办亚太葡萄酒展会。该公司发言人称，届时将有1,300家展商参会，吸引18,000名参观者。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。