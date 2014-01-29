国人喜红不喜白 中国红酒消费跃居全球首位

2013月9月24日在北京举行的酒类博览会中一位女子在品尝红酒。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透伦敦1月28日电 -酒类贸易协会VINEXPO周二称，中国已经超过法国和意大利，成为全球最大的红酒消费国，而美国则仍是所有葡萄酒类的最大消费国。

中国去年红酒消费量达到18.65亿瓶，过去五年来消费量增长了136%。国际酒类研究公司VINEXPO基于自己编制的数据称，中国红酒消费排名全球领先，法国和意大利已经分别退后到第二位和第三位。

VINEXPO新任执行长GuillaumeDeglise称，中国红酒消费大幅增长的除了因为民众生活水平提高之外，还与基于颜色的文化心理有关，中国人喜欢红色胜过白色。

Deglise告诉路透，在中国，“红色代表幸运和福气，白色则代表死亡；于是你会不喜欢喝干白……”。

随着中国市场趋于成熟，Deglise表示他预计干白和香槟酒的消费量将增长。

VINEXPO称，综合来看，美国仍是全球最大的葡萄酒消费国，中国则排名第五，近期这种排名预计不会有改变。

VINEXPO将于5月27-29日在香港举办亚太葡萄酒展会。该公司发言人称，届时将有1,300家展商参会，吸引18,000名参观者。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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