碧昂丝被曝在奥巴马连任就职典礼上假唱

碧昂丝在奥巴马连任就职典礼上演唱了美国国歌《星条旗永不落》，而对于此后媒体铺天盖地针对她是否假唱的报道，这位格莱美获奖者周二保持沉默。这是自碧昂丝去年1月产子后首次重大公开表演。图为碧昂丝在奥巴马就职典礼上表演。路透