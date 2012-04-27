碧昂斯当选《人物》世界最美女性

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约4月25日电---现年30岁的格莱美获奖歌手碧昂斯被《人物》杂志评选为2012年世界最美女性。
在《人物》杂志评选出的年度最美女性中，碧昂斯名列榜首。
此前，她和丈夫、歌手Jay-Z迎来了他们的第一个孩子。他们的女儿Blue Ivy Carter今年1月出生在纽约。
碧昂斯在接受杂志采访时表示：“因为生了孩子，我觉得自己比从前更漂亮了。我从未有如此心心相印的感觉，从未觉得自己的人生如此有意义。”
蜜雪儿·菲佛(Michelle Pfeiffer)、朱丽娅·罗伯茨(Julia Roberts)、妮可·基德曼 (Nicole Kidman)、哈利·贝瑞（Halle Berry）、詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)、安吉丽娜·朱莉(Angelina Jolie)和詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)等女星均曾被《人物》杂志评选为最美女性。
查询完整名单可点击：www.people.com/mostbeautiful （完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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