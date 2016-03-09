亚马逊创始人的太空公司计划2018年运送付费乘客

路透3月8日（记者 Irene Klotz） - 亚马逊(AMZN.O)创始人贝佐斯（Jeff Bezos）周二对记者们称，其太空公司Blue Origin预计从明年开始测试可重复使用的New Shepard亚轨道火箭的载人飞行，从2018年开始运送付费乘客。

贝佐斯在媒体首次参观Blue Origin工厂期间作出上述评论，这是贝佐斯首次为Blue Origin正在开发的商业太空飞行给出目标日期。

“我们可能在2017年进行测试载人飞行，如果成功，我预计2018年将运送付费乘客，”贝佐斯说道。

“这仍是个发展中的项目，因此你不想太超前。”

Blue Origin预计将建造六枚New Shepard火箭，这些火箭能自行将六名乘客送入地球上空超过100公里的地方，这样的高度足以感受几分钟的失重并看到整个地球的景象。

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