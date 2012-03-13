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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 18:27 BJT

巴西足协主席谢特拉辞职

任巴西足协主席长达22年的争议性人物谢特拉在多桩腐败丑闻阴影下，於周一黯然辞职。现年64岁的谢特拉还辞去了2014年巴西世界杯组委会主席一职。巴西足协向记者宣读了他的辞职信。辞职前几天，谢特拉曾请病休，以治疗健康问题。路透

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