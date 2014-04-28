邦吉总裁称中国大豆压榨利润率应可在2-3个月内改善

路透4月25日 - 全球最大油籽加工商邦吉(BG.N)总裁Soren Schroder表示，中国买家因大豆压榨利润欠佳而导致违约的现象仅是暂时性的，应该可以在2-3个月内改善。

“在中国，大家的利润都不好，”Schroder在周四晚间说，但他表示这个问题是短期的。

Schroder说，中国大豆需求的长期趋势是向上，但他并未解释为何他认为中国大豆压榨商的利润可在2-3个月内好转。

中国进口企业最近有至少50万吨美国和巴西大豆进口合同违约，总金额达到约3亿美元，为10年来最大。因在国内大豆加工出现亏损之际，大豆买家难以开出信用证。

下周将就任掌管邦吉公司巴西业务的Raul Padilla说，中国并未取消任何向该公司采购的巴西大豆。

他说，邦吉(巴西)并没有因这个问题遭遇任何损失。

总部位于美国的邦吉，在巴西已是最大农产品出口商，同时也是全球最大白糖及咖啡生产商。(完)

(编译 李婷仪 审校 屈桂娟)

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