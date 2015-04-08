《热点透视》壳牌与BG联姻可能掀起新一波油气行业超大型并购案

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison/Fiona Maharg-bravo；编译 王丽鑫

路透芝加哥/马德里4月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 和BG 可能拉开一波超大型并购案的帷幕。市值2,000亿美元的壳牌已进入深入磋商，欲收购市值460亿美元的天然气行业对手BG。BG的新执行长上任不久，这可算是壳牌趁人之危的一次出击。但BG可能还有其它追求者。若这两家合并，也势必会带动油气业其它大型交易。

布兰特原油自去年6月以来累计下挫50%，但在油价尚未大跌之前，全球大型石油企业在大幅提高生产方面已经显得力不从心。BG旗下资产包括巴西外海顶级深海气田，和一些优质液化天然气项目，这些资产让并购话题一直绕着BG打转。

BG的一连串获利预警及管理层变动，促成执行长Chris Finlayson去年4月突然辞职。也因此，BG由某家更大企业收购可能表现会更好的说法始终不坠。尤有甚者，就在新执行长Helge Lund今年2月上任的几天前，BG才刚宣布一笔高达60亿美元的减记。

壳牌不同于很多同业对手，在1980年代以来的油气行业大整并活动中，多数时间壳牌都是作壁上观。不过就像当前其它石油巨头一样，壳牌也面临压力，要设法同时兼顾维持产量及控制支出。尽管BG的大型新项目产量今年开始提高，但公司的资本支出即将大幅下降，也因此成为很有诱人的收购目标。

现阶段，壳牌相对较低的负债水平，让它有能力采取大动作。据巴克莱估算，壳牌2016年净债务相当于股东权益的12%。尽管大型并购难免风险重重，但收购BG应该也能带来明显的成本削减，为壳牌必须付出的溢价提供合理根据。像艾克森美孚(Exxon Mobil) 、雪佛龙(Chevron) 或BP 之类的能源巨头，应该也会看中BG类似的优点。但如果壳牌能拿下这笔交易，可以预期其它大型同业对手也将各自开始策动大型并购交易。(完) (译文审校 蔡美珍)