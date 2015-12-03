澳洲批准壳牌700亿美元收购BG集团 中国审批成为最后障碍

路透墨尔本12月3日 - 壳牌石油集团(RDSa.L)以700亿美元收购BG集团BG.L的方案周四获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的批准，这使得中国成为最后的监管障碍。

澳洲当局的批准包含了一个较为少见的条件，目的是避免合并后的公司与澳洲税务局(ATO)发生纠纷。当前澳洲加强了对跨国公司转移利润和避税的打击。

“我批准了壳牌对BG集团的收购，条件是壳牌承诺在收购BG、以及将BG整合入壳牌业务时，在税务方面对澳洲税务局保持透明，”澳洲财长莫里森(Scott Morrison)在电邮声明中表示。

壳牌和BG表示，他们在等待中国商务部的批准，并称收购仍计划在2016年初完成。

接近谈判的消息人士告诉路透，中国施压壳牌，为中国三家能源国企价值数百亿美元的长期天然气供应协议增加优惠，以便这项收购交易获得批准。这三家国企是中国石油天然气集团公司、中国海洋石油有限公司和中国石油化工股份有限公司。(完)