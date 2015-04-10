投资人冀望BG交易促使壳牌重新评估业务组合和布局

路透伦敦4月9日 - 说到预测油价，大型企业总是深藏不露。

但本周皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)同意用股票加现金、以约50%溢价收购BG集团BG.L的交易，却大大泄露了壳牌对油价迅速复苏的预期。

不过投资人和分析师认为，这宗交易的妙处和有利方面并不在于大胆押注而后赌赢，他们力劝壳牌以此交易为契机，评估其业务组合和布局。

“我们认为这宗交易有利的一面在于，能促使公司上游业务在未来四至五年发生转变，而之前公司业务重心转向北美陆上业务时也未能做到这点。”瑞银(UBS)周四指出。

巴克莱分析师亦同意，认为BG的交易为壳牌带来巴西和墨西哥湾丰富的油气储量和生产前景，希望藉此促使公司放慢发展或撤出那些竞争力较差的资产。

“这包括多项盈利比较困难的项目，譬如壳牌在加拿大的重油业务、在北极等地区的难以开发的资产，以及在伊拉克和尼日利亚(奈及利亚)境内等地缘政治不稳定地区的项目。”巴克莱称。(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。