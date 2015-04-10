投资人冀望BG交易促使壳牌重新评估业务组合和布局

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦4月9日 - 说到预测油价，大型企业总是深藏不露。
但本周皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)同意用股票加现金、以约50%溢价收购BG集团BG.L的交易，却大大泄露了壳牌对油价迅速复苏的预期。
不过投资人和分析师认为，这宗交易的妙处和有利方面并不在于大胆押注而后赌赢，他们力劝壳牌以此交易为契机，评估其业务组合和布局。
“我们认为这宗交易有利的一面在于，能促使公司上游业务在未来四至五年发生转变，而之前公司业务重心转向北美陆上业务时也未能做到这点。”瑞银(UBS)周四指出。
巴克莱分析师亦同意，认为BG的交易为壳牌带来巴西和墨西哥湾丰富的油气储量和生产前景，希望藉此促使公司放慢发展或撤出那些竞争力较差的资产。
“这包括多项盈利比较困难的项目，譬如壳牌在加拿大的重油业务、在北极等地区的难以开发的资产，以及在伊拉克和尼日利亚(奈及利亚)境内等地缘政治不稳定地区的项目。”巴克莱称。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)