BG股东以压倒性多数同意壳牌以520亿美元收购该公司

路透伦敦1月28日 - 英国油气公司BG Group BG.L周四以压倒性多数批准皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS以520亿美元收购该公司，为两家公司共同缔造全球最大液化天然气(LNG)贸易公司扫清了道路。

BG将于2月15日同壳牌合并。BG大约在20年前脱胎于British Gas。数月前BG实现了创纪录的油气产量，主要得益于在澳洲和巴西的新项目。

在伦敦举行的会议上，99.53%的BG股东投票赞成合并，而在此前一天有83%的壳牌股东赞成该交易。此项交易于去年4月8日首次公布。

壳牌股东对其执行长Ben van Beurden的业务策略十分信任。在业界经历数十年来最严重的低迷时期之际，这位执行长将未来数十年的业务重点放在LNG和深海石油生产上。

然而短期内，低油价对于合并后的公司仍将带来挑战；原油价格在过去18个月中已下跌75%至每桶30美元左右。

虽然油价预计将逐步回升，但壳牌已表示，合并后的公司需要油价升至每桶60美元以上方能实现盈亏平衡。

“我对壳牌的长期愿景有强烈信心...专门致力于深水业务和液化气的想法是完全正确的，”BG董事长Andrew Gould告诉记者。

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在宣布并购交易的数周前才加入BG的BG执行长Helge Lund料将卸任。壳牌执行长Huibert Vigeveno将出任代理执行长。Vigeveno是近月来这场整合计划的总导演。

Lund尚未公布其未来的计划。Lund曾带领挪威的Statoil经历了一段高成长期。

上述投票后BG股价曾一度上涨3.4%，壳牌B股一度上涨5.4%，而行业分类指数.SXEP涨4.2%。

此番收购将使壳牌的油气生产提高20%，使其更有实力挑战世界第一大国际油气艾克森美孚(XOM.N)。

壳牌与BG合并后，将取代雪佛龙(CVX.N)，成为按照市值世界排名第二的上市油气公司。

据Simmons and Company的分析师认为，到2020年，合并后的新公司有望超越艾克森美孚，成为第一大上市的油气生产企业。

一旦两家公司合并，壳牌将启动复杂的整合流程，包括裁员数千、大规模出售资产以及协调公司的贸易和生产业务，以免在世界多地发生重叠。(完)