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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 6日 星期一 11:57 BJT

英国将加大力度支持叙利亚反抗力量

英国外交大臣黑格周五承诺，将向叙利亚反抗力量提供更多非军事支持。黑格称，加大力度支持叙反对派并非意味着放弃外交途径来解决危机，也没有放弃与俄罗斯及中国进行外交接洽。

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