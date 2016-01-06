德国BGA批法国经改不力 责欧洲央行政策损害欧元根基

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透柏林1月5日 - 德国外贸协会(BGA)周二抨击法国等欧元区国家经济改革不力，称这为民粹派提供了机会，并造成“欧洲内部侵蚀”。
BGA并重申其对于欧洲央行宽松货币政策的警告，指责该央行“损害欧元的根基和对欧元的信任”。
“难民涌入和恐怖主义威胁是巨大挑战。”BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)在声明稿中指出。“但我认为，最大的危险是欧洲不愿且无力应对欧元区债务危机的根本原因。”
伯尔纳特别提到法国，称该国多年来都轻忽了亟需的结构性改革，导致负债累累，使得经济难以增长。
BGA还表示，预计今年德国国内生产总值(GDP)增长1.25%，远低于政府预测的1.8%增幅。
一份BGA成员调查显示，70%相信数十万难民涌入德国给该国提供了机会，但也有62%担心难民成本将危及德国的平衡预算。
伯尔纳还称，中国是全球经济稳定性的“风险因子”，并表示中国经济若是硬着陆，将有使德国陷入衰退之虞。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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